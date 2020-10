Un sicario en cada hijo te dio: comandante de un cártel a los 15 años

Escuchar Nota

Su cara es simétrica y un poco alargada.Sus ojos parecen cafés y sin vida, tiene una mirada perdida. Como marca distintiva lleva tatuada una cruz en la mejilla que le remite a unos “muertitos” y llama la atención de cualquiera que lo mira.Su complexión es delgada, incluso diría que sobresalen algunos huesos.Durante la entrevista, Jesús hablo de forma pacífica y reflexiva, respondía a lo que se le pedía yParecía tener un ánimo desesperanzado, como si llevara tiempo sin que ocurriese algo que lo pudiera motivar o darle algún sentido a su vida.Loa tatuajes llenan su cuerpo: 25 en total. Uno por uno mostro los que tenía en brazos y cuello. Su favorito era “La Luz María” una representación de la madre. Nos enseñó una catrina, calaveras, un atrapasueños ( dijo “ Es el que absorbe todo lo que ya no quiero recordar”), la Santa muerte porque cree en ella, su apellido, el logo de la empresa ( el Cartel del Golfo) en el pecho y un 347 en la mano. También el nombre de una mujer, riendo diceCuando lo atraviesa este pensamiento… sus ojos parecen nublarse.Recuerdo los gritos ‘¡Jesús, Jesús, pásala, pásala… aquí! ¡No para el otro lado! ¡si Goooool!’Por supuesto chiva de corazón, por todo mi cuarto tenía posters de jugadores. Mis favoritos eran Marco Fabián y Chicharito.me pasaba horas dominando la pelota y todo el tiempo jugaba retas en el terreno baldío de mi barrio.Desde que nací, viví con mi mamá y era hijo único como ya les comenté, a mi papá nunca lo vi, sólo en fotos.Cuando entré a primero de secundaria, ya no me llamaba tanto la atención la escuela, creo que era cosa de la edad,pero empecé a dejar de hacerle caso.Un día en la esquina de la casa había unos amigos, casi todos eran más grandes que yo y pues se me hizo fácil aceptarles un churro… y esa fue la primera droga que probé. También me ofrecían tabaco, pero ese nunca me ha gustado, después empecé con la cerveza.A veces se iban por temporadas. Me llamaban mucho la atención los carros y las armas que traían los que los invitaban.Me acuerdo muy bien cuando se fue el Juan, era uno de mis mejores compas.Era lunesLo que ya no haría seria la prueba del fut. Que mi padrino me había conseguido para la siguiente semana, pero pensé que seguro habría otra oportunidad ahora que ya tuviera dinero, eso me iba ayudar a cumplir mi sueño, con el dinero todo se podía, podría comprar a cualquier visor. Lo que mas pesó en mi decisión fue tener dinero para la mota. Era difícil que mi mamá tuviera dinero y pues a mí me estaban ofreciendo dinero rápido y fácil…la mera verdad es que me escapé y pensaba regresar con dinero para que no se enojara tanto conmigo.Me subieron a una camioneta que iba con otros doce chavos de mi barrio, a esos ya los conocía, peroy para qué puesto querías aplicar. Los 60 aplicamos para sicarios por que es en el que ganas mas desde el principio, de entradaDude en elegir entre Alcón central o retenes, pero en esos tiempos aquellos ganaban muy mal y no me gustaban sus funciones,que no quería que estuviera por ahí haciendo eso, que no lo iba aceptar… Al final se lo dejé en un cajón y me fui de nuevo.primero la deje en el cerro y después le corte la cabeza. Así me dijeron que la tenía que matar.Conocí muchas personas que ya llevan muchos muertos yDesde que era chico me gustaba ver las series de narcos y como los jefes traían sus trocas y sus viejototas…Sentía que todo estaba bien fácil, que el dinero llegaba muy rápido, pero me empecé a dar cuenta de que en esas series nada mas cuentan lo bonito …Otras cosas que me ayudaban a olvidar eran la droga y las mujeres. Casi en cuanto bajamos del adiestramiento nos llevaron me quedé… yDejé de matar un poco, le bajé el ritmo, intentaba que otros hicieran el trabajo sucio y así empecé a subir de puesto… me empezaron a encomendar que yo reclutara más gente. Busqué amigos de la infancia, Tengo remordimientos de dos en particular por que eran mas grandes que yo y ahora están en la cárcel.También buscaba contactos que vivían en otras ciudades para que nos mandaran gente.después de un tiempo fueron quince. Se puede decir que ya nadaba de comandante, había un jefe regional y yo estaba debajo de él. Ahí empecé a “descansar” un poco de hacer el trabajo sucio por que los tres años anteriores me tocó hacer de todo, si la sufrí.La llevábamos a la sierra, las amarrábamos a los árboles por algunos díasA mí también me tocaba negociar con los policías era uno de mis trabajos en mi nuevo roll de comandante.balas y pertenencias de los otros. Es muy corrupto todo, la mera verdad, es lo mismo o afuera o adentro de la cárcel, para todos lados y a donde se mire hay corrupción y violencia.me dedicaba a otras cosas como a negociar con los policías reclutar gente y. Seguía torturando para sacar información, pero ya no daba el tiro final.Esta vez, por más que lo intenté solucionar por otros modos ya no se pudo y me llevaron al centro de internamiento.y no la cuento., me faltan dos en total me dieron cinco., la condena más alta por que me sentenciaron por dos secuestros y delincuencia organizada.Saldré cuando tenga 22 años.De verdad quiero acomodarme en algo diferente.Uno también tiene sentimientos y piensa en lo que hizo… Me pongo en los zapatos de las personas, sobre todo cuando las teníamos secuestradas y las torturábamos… nos decían muchas cosas en esos momentos.Recuerdo a una señora que ya estaba grande y me decía que no se quería morir, que tenía hijos, familia y que quería seguir con ellos.Creo que lo hecho nunca se va a borrar, Una vez que matas a alguien, hay una parte del corazón que se hunde, se rompe y no se puede recuperar, pero ahora ya no me considero un asesino, creo que todos podemos cambiar y llevar una vida buena.Valoro mucho el apoyo que he tenido de mi familia, sobre todo de mi mamá que, aunque por la lejanía la veo poco,Sé que cuando salga va a ser difícil no regresar a lo mismo, sobre todo porque ya estaba acostumbrado a otro tipo de vida y de lo que gané ahí ya no me queda nada. Sé que voy a agarrar un trabajo y voy a ganar muy poco comparado con lo antes, De seguro batallaré más tiempo para tener dinero,También dejé camionetas, pero ya no sé si estén. Casa nunca tuve, no podíamos comprar por que los soldados nos las quitaban.Me siento muy orgulloso de ser mexicano y no le echo la culpa al país pero pienso que debería haber más empleos, más apoyo al deporte,Hacen falta cosas buenas, escuelas, deporte, arte, etcétera.