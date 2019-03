Un tercer paciente con VIH podría haber sido curado

Un tercer paciente se habría curado del VIH en Alemania tras un trasplante de médula ósea, informó hoy la revista New Scientist, dos días después del anuncio de un caso similar en Reino Unido.Conocido entre la comunidad científica como el paciente de Dusseldorf, el individuo se sometió al mismo tipo de trasplante de médula ósea que las otras dos personas, que según reportes, quedaron funcionalmente curadas.Tres meses después de dejar los medicamentos antivirales, las biopsias del intestino y los ganglios linfáticos del paciente no muestran el virus, declaró la investigadora Annemarie Wensing, del Centro Médico Universitario de Utrecht.El primer caso conocido a nivel mundial de un individuo libre del virus fue el de Timothy Ray Brown, identificado como el paciente de Berlín, quien en 2007 fue sometido a un trasplante de células madre de la médula ósea de una persona con la mutación CCR5.Años más tarde, un grupo internacional de investigadores lograron reproducir ese triunfo con el trasplante de médula ósea de un donante con la misma mutación, en quien sería conocido como el paciente de Londres.Los médicos que tratan al paciente de Londres señalan que este caso demuestra que algún día los científicos podrán terminar con el sida, aunque esto no significa que se haya encontrado una cura para el VIH.Por su parte, expertos citados por Reuters señalan que es inconcebible que tratamientos de este tipo puedan ser una forma de curar a todos los pacientes, debido a que es caro, complejo y arriesgado. Además, todavía se desconoce si la mutación genética CCR5 delta 32 es la única clave en este tratamiento.Pese a que la operación tuvo lugar en 2016, la información solo fue publicada hace tres días por la revista Nature.A juicio de algunos científicos, esto supone un importante paso hacia la cura del Virus de Inmunodeficiencia Adquirida VIH/Sida, sentenció Prensa Latina