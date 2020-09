Un vuelo lleno de ‘covidiotas’: por pasajeros sin cubrebocas, 200 personas tuvieron que autoaislarse

Escuchar Nota

“Una debacle”. Así calificaron algunos de losque el pasado 25 de agosto hizo el trayecto desde la isla griega Zante hasta la capital galesa, Cardiff, lo que sucedió cuando,Una pasajera dijo que”. Otros afirmaron quepara prevenir la Covid-19 y que mucha gente no usó correctamente las mascarillas.Al final,, por lo que todos los que iban a bordo -193 viajeros más tripulantes- tuvieron que someterse a una cuarentena obligatoria de dos semanas nada más llegar a Reino Unido.La aerolínea dijo que la seguridad era una de sus prioridades. “Nuestra tripulación está capacitada con los más altos estándares”, aseguró.Las autoridades de salud dijeron que creen queGiri Shankar, del Departamento de Salud Pública de Gales, le dijo a la BBC que las personas que regresan de Zante en particular están “contrayendo la infección”.Grecia y sus islas están exentas de la cuarentena obligatoria impuesta por el gobierno de Londres para los viajeros de otros destinos que lleguen a Reino Unidos, aunque el pasado 29 de agosto las autoridades británicas actualizaron sus directrices sobre Zante ante el aumento de los casos de coronavirus en esa isla.Stephanie Whitfield dijo que ella y su esposo habían decidido de manera unilateral aislarse antes de enterarse de los casos positivos., relató.Whitfield le dijo a la BBC que vio a un miembro de la tripulación pedirle a una mujer que se pusiera la mascarilla.“Pero a la gran mayoría de las personas no se les decía nada”, aseguró.La pareja dijo que solicitó una prueba de coronavirus ya que experimentan síntomas leves.Victoria Webb también estaba en ese mismo vuelo y dijo que se enteró del brote cuando su madre le envió un enlace a un artículo de ">BBC News mientras viajaba a Londres desde Cardiff.“También intercambiamos contactos para poder informarle cuando tuviera los resultados de mi prueba”, detalló.Webb realiza ahora una cuarentena de acuerdo con los consejos del gobierno, pero dijo que no recibió ninguna comunicación de las autoridades de salud, como seguimiento y localización.La(Iata, por sus siglas en inglés) recomienda decomo una de varias acciones para reducir el riesgo de contraer covid-19 a bordo de los aviones.Medidas adicionales propuestas:• Control de temperatura de pasajeros y trabajadores del aeropuerto• Procesos de embarque y desembarque que reduzcan el contacto con otros pasajeros o tripulación• Limitar el movimiento dentro de la cabina durante el vuelo• Limpieza de cabina más frecuente y profunda• Procedimientos de servicio de comida simplificados para reducir el movimiento de la tripulación y la interacción con los pasajeros• La Iata no recomienda restringir el uso del asiento del medio para crear distanciamiento social a bordo de las aeronaves.Lee Evans, quien también viajó en ese vuelo, describió escenas caóticas en el aeropuerto de Zante, donde dijo que“Subir al avión fue una lucha libre para todos”, le dijo a la ">BBC . “Había gente cambiando de asiento”.Contó que, y dijo que fue como un “shock”. “Alguien debe rendir cuentas”, opinó.Otro pasajero, que pidió ser identificado como Lewis, dijo que había volado 11 veces en las últimas seis semanas con varias aerolíneas y que todos los demás vuelos estuvieron bien excepto el de Tui.“Tui gestionó mal el vuelo”, dijo., detalló.El experto en viajes Simon Calder dijo que era preocupante la cantidad de tiempo que lleva ponerse en contacto con las personas.Tui dijo el lunes en un comunicado que sigue el protocolo e informa a los pasajeros sobre el uso de la mascarilla.