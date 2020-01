Una aerolínea regalará 50 mil vuelos para conocer Japón

Escuchar Nota

Tokio.- El objetivo de la aerolínea es que los asistentes a los Juegos Olímpicos visiten otros destinos no tan populares.



La aerolínea japonesa Japan Airlines dio a conocer que este verano regalará 50 mil vuelos para que turistas internaciones conozcan destinos no tan populares dentro de este país.



A través de un concurso la aerolínea espera que los asistentes a los Juegos Olímpicos de Tokio visiten lugares poco apreciados, pero de gran valor cultural.



Las únicas condiciones que tienes que cumplir para participar es no ser japonés y tener reservado un vuelo a Japón entre los meses de junio y septiembre.



Los interesados en participar deberán registrarse en la página a finales de febrero, al registrarse se mostrará una lista de ciudades disponibles, así como una guía con sus atractivos turísticos.



Además, los ganadores tendrán derecho de invitar a tres amigos.





Con información de Adn40