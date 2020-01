Una ardilla causa daños valuados en $150,000 en una casa

Escuchar Nota

Estados Unidos.- Una pareja de Atlanta sufrió daños en su hogar valuados por más de $150,000 dólares, ¡y todo causado por una sola ardilla! Lo peor, es que se acababan de mudar a la casa hace tan sólo un mes antes.



Kari y Dustin Drees decidieron pasar las fiestas de Navidad en California, por lo que viajaron desde Atlanta hasta ese lugar. Sin embargo, cuando regresaron de las vacaciones, descubrieron que el interior de la casa había sido destruido.



“Cuando abrí la puerta, vi un montón de astillas de madera en el suelo, así que inicialmente pensé que alguien había entrado y había atravesado la puerta. Creímos que nos habían robado, pero luego comenzamos a mirar a nuestro alrededor. El televisor seguía allí. Una tarjeta de regalo que se dejó fuera todavía estaba allí. Nada había sido robado”, dijo Dustin, de acuerdo con iHeart Radio.



Aunque no se habían llevado nada, su hogar sí estaba hecho trizas. Los zócalos y los marcos de las ventanas estaban masticados, los pisos cubiertos de arañazos, el fregadero de la cocina estaba con el agua corriendo y la ardilla había convertido un sofá nuevo en su nueva casa.



La pareja descubrió al pequeño animalito en este mueble, ya que, mientras inspeccionaban los daños, la ardilla salió de ahí e intentó escapar por la chimenea.



La conmocionada pareja llamó al servicio de control de plagas, que finalmente logró atrapar a la ardilla. Los expertos en animales piensan que el animalito cayó por la chimenea y que entró en pánico cuando vio que no podía salir de la casa.



Cabe mencionar que los Drees estuvieron recibiendo mensajes del sistema de seguridad automatizado de su casa, indicándoles que había movimiento al interior del inmueble.



Sin embargo, los oficiales y amigos que fueron a revisar la casa no vieron nada fuera de lugar, por lo que no se alarmaron más.



LO PEOR ESTABA POR VENIR



Otra desagradable sorpresa que se llevaron fue que la compañía de seguros no se quiso hacer responsable de los arreglos. Y es que la empresa podría cubrir los daños causados por un mapache, pero no por una ardilla, así como tampoco cubren daños ocasionados por pájaros, alimañas, roedores e insectos.