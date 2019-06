Una de cada 10 niñas con cáncer sufre bullying

Una de cada 10 niñas con cáncer no sólo lucha contra esta enfermedad, también contra el bullying, advirtió la directora y presidenta de México Sonríe, Gabriela de la Torre.La especialista aseguró que la caída del cabello es la principal razón por la cual niñas y adolescentes padecen burlas por parte de sus compañeros."Hay ocasiones en que a las niñas se les cae el pelo, y desgraciadamente en la escuela se empiezan a burlar de ellas y esa es una situación que las lastima muchísimo”, lamentó.Para la fundadora de esta organización, el estado emocional de las menores afecta o ayuda en el tratamiento, por ello, los comentarios negativos provocan que las niñas se aíslen o no deseen convivir con sus compañeros."Las niñas reciben comentarios hirientes, que parecen niños por la pérdida de su cabello y, ha generado depresión en ellas, tengo casos de niñas que ya no quieren ir a la escuela”, relató.El bullying a pacientes con cáncer, refleja que la sociedad no está informando sobre esta enfermedad y sus consecuencias, por ello, es necesario que desde el hogar, padres y tutores aprendan a comunicar a sus hijos sobre el cáncer y los efectos de sus tratamientos en las personas."Es tarea de los padres hacer entender a los pequeños que no existen diferencias entre los niños, hace falta hablar del cáncer en la sociedad, de los efectos y consecuencias que tiene al rededor del tratamiento”, dijo.