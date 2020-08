Una de cada cinco personas en el mundo puede padecer insuficiencia cardiaca

Escuchar Nota

“Es una enfermedad que podemos tratar y mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias”, dijo este lunes en conferencia de prensa virtual Jean-Luc Eiselé, director ejecutivo de la Organización Mundial del Corazón.



“Llevar la medicina correcta al paciente correcto en la dosis correcta. Hoy con los medicamentos su calidad de vida mejora. Tenemos medicamentos que pueden prevenir la insuficiencia cardiaca, el compromiso es acercarlos a todos”, puntualizó.



.-, una enfermedad que no tiene cura pero que de ser diagnosticada y tratada oportunamente evita muertes prematuras y da calidad de vida a los pacientes.Explicó que, la cual impide que este órgano bombee la sangre al cuerpo de manera eficiente.EntreEn el mundo afecta a 26 millones de personas, pero se estima que otros 37.7 millones también la padecen pero no están diagnosticadas y es la principal causa mundial de ingresos hospitalarios evitables.El problema, dijo Eiselé, es que en medio de la pandemia por coronavirus, lo que se complica debido a que muchas personas tienen miedo de acudir a los hospitales si presentan síntomas.La cardiólogaseñaló que también una de las problemáticas es que, en etapas tempranas,Sin embargo, la principal preocupación ahora es que, de acuerdo con los científicos, se ha mostrado queA pesar de ser la principal causa mundial de ingresos hospitalarios evitables, una encuesta encargada por AstraZeneca -en asociación con la Federación Mundial del Corazón (WHF)- mostró poca conciencia entre los responsables políticos de la carga social y económica de la enfermedad.También evidenció lalamentó que también los especialistas, muchas veces,Por lo que, manifestó.Señaló que esto es fundamental para llevar a cabo un diagnóstico yLa especialista admitió que en la actualidad existen terapias efectivas que modifican la enfermedad y la detienen un poco.En tanto,, exaltó la importancia de humanizar la enfermedad, trabajar en conjunto con las instituciones y empoderar al paciente.En tanto,para acabar con las brechas que existen todavía para detectar oportunamente la insuficiencia cardiaca.Mientras que la doctora explicó que los especialistas deben estar al tanto de los, pues muchas veces no se están dando los fármacos adecuados.