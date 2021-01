Una decena de israelíes sufren parálisis facial tras recibir vacuna contra el Covid-19

Escuchar Nota

"Durante al menos 28 horas anduve con una parálisis facial", le dijo a la plataforma digital Ynet una persona que padeció el efecto secundario, agregando que "aparte de eso, no tuve otros dolores, excepto un dolor leve donde me pusieron la inyección".

"Recientemente me encontré, por ejemplo, con alguien vacunado que estaba lidiando con una parálisis, y decidí no darle una segunda dosis", precisó a Ynet la profesora Galia Rahav, directora de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Centro Médico Sheba.

Unasdespués de recibir una, informó el Ministerio de Salud israelí, y se estima que la cantidad de casos similares podría ser mayor, informó Sputnik Los funcionarios médicos han planteado dudas sobre si administrar o no la segunda dosis a estas personas; sin embargo, el Ministerio recomienda que sí se administre.En cuanto a si recibir o no la segunda dosis, el ciudadano israelí admitió que se sentía indeciso, pero afirmó que "es importante señalar que".Según Rahav, "nadie sabe si eso está relacionado con la vacuna o no. Por eso me abstendría de darle una segunda dosis a alguien que sufrió una parálisis después de la primera".No obstante, las autoridades sanitarias israelíes declararon que, por supuesto,, informó Ynet.