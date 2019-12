Una entrevista ‘falsa’ de Ivanka Trump causa revuelo en las redes

Ivanka Trump appeared at the Doha Forum, and instead of being interviewed by a journalist, she faked an interview with a State Department PR person.



https://t.co/p4zlkmFkdx via @politicususa — Sarah Reese Jones (@PoliticusSarah) 14 de diciembre de 2019

These people can't afford to be interviewed by real journalists. It would be a complete and utter disaster for them if they where. — MartínAbsentYourselfGOP (@Martin_92886) 14 de diciembre de 2019

Everything about the Trumps are fake. — Shar G (@hapkidogal) 14 de diciembre de 2019

Can I sum up the questions? “So it seems you’re uncomfortable when anyone asks hard questions may I ask you some no-brainers that are manipulative hype and nothing more?” That’s how #Ivanka “works”. #FearOfFacts like her daddy. #DohaForum #Saturday — TheLadyInRead (@Up4Yes) 14 de diciembre de 2019

Maybe no journalists were interested in interviewing her. IMO she’s irrelevant. @IvankaTrump — kate (@ACrazyWoman) 14 de diciembre de 2019

Answering tough questions is not something that she excels at. — Troy Carline -HUMAN SCUM (@TroyCarline) 14 de diciembre de 2019

