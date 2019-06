Una gran dinastía política griega vuelve al poder

Una importante dinastía política griega inició este domingo la reconquista del poder con la victoria de Costas Bakoyannis en las elecciones municipales de Atenas, a la que podría seguir la de su tío en las legislativas del 7 de julio.Casi dos décadas después que su madre Dora Bakoyannis, la primera alcaldesa de Atenas antes de los Juegos Olímpicos de 2004, Costas Bakoyannis ganó este domingo este prestigioso cargo en la segunda vuelta de las elecciones municipales.Pero en esta gran familia política, el hermano de Dora, Kyriakos Mitsotakis, podría hacerlo aún mejor en las elecciones de julio, y ganar el cargo más alto en Grecia, el de primer ministro.... que su padre ocupó entre 1990 y 1993.Tío y sobrino, nacidos respectivamente en 1968 y 1978, podrían así acceder casi simultáneamente a dos puestos muy relevantes, y de escribir así un nuevo capítulo de la historia política griega.Como sus padres hicieron antes que ellos, se presentan bajo la bandera del partido conservador Nueva Democracia (ND), que dirigió durante muchos años el país antes de la llegada en 2015 de la izquierda de Alexis Tsipras.Tras una derrota neta en las europeas, con más de 9 puntos detrás del ND, el primer ministro Alexis Tsipras convocó el domingo elecciones legislativas anticipadas, inicialmente previstas a finales de su mandato en octubre."Los ciudadanos han exigido un cambio político. Este cambio.... ya ha comenzado", dijo tras la victoria en las europeas Kyriakos Mitsotakis, líder del partido conservador desde 2016.Este domingo, fue su hermana Dora la que recurrió a una frase parecida para celebrar la victoria de su hijo Costas en Atenas: "El pueblo griego envió por segunda vez un mensaje de cambio político".Tío y sobrino mamaron política desde la cuna: Constantin Mitsotakis, padre del primero y abuelo del segundo, ocupó varios cargos ministeriales a partir de la década de 1950, antes de convertirse en primer ministro entre 1990 y 1993.El patriarca murió el 29 de mayo de 2017 a la edad de 98 años. Su hija, Dora, además de su cargo de alcaldesa de Atenas, también fue ministra de Cultura bajo el gobierno de su padre y posteriormente ministra de Asuntos Exteriores (2006-2009).Con un segundo primer ministro potencial, la familia Mitsotakis, originaria de Creta, toma el relevo de otra dinastía política griega, los Papandréu, más a la izquierda en el tablero político, que tuvieron a tres primeros ministros entre 1944 y 2009.Tanto Bakoyannis como Mitsotakis han hecho de la seguridad pública su prioridad, en respuesta a la ola de críticas a Tsipras por su supuesta inacción ante los actos de vandalismos de los anarquistas.Bakoyannis tenía sólo 11 años cuando su padre Pavlos, abogado y diputado de ND, fue asesinado por la organización de extrema izquierda 17 de Noviembre.También confesó que estaba "loco de furia" por la decisión del gobierno de Tsipras de conceder varios permisos al asesino de su padre, Dimitris Kufodinas, uno de los principales dirigentes de esta organización extremista."Deberían hacer la señal de la cruz, si creen en Dios, y esperar que yo no me convierta en alcalde", había dicho Bakoyannis, poco después de que una de sus oficinas electorales fuera pintada durante una manifestación en apoyo de Kufodinas.Costas Bakoyannis, graduado como su tío en ciencias políticas de Harvard, tenía 33 años cuando se convirtió en alcalde de la pequeña ciudad de Karpenissi en 2010 y gobernador de la región central de Grecia en 2014.