Una guerra comercial con EU sería negativa para ambos países: IP

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) aseguró que sería inoportuna e inconveniente una guerra comercial entre México y Estados Unidos por los efectos negativos para ambas economías que esto atraería.En un comunicado, el presidente del organismo, José Manuel López Campos, confió en que puedan ser reversibles los aranceles de cinco por ciento aplicables a los productos mexicanos que ingresen a Estados Unidos, a partir del próximo 10 de junio.“La amenaza de aplicar aranceles obedece a una medida política del presidente estadunidense, Donald Trump, quien está próximo a iniciar su campaña electoral para reelegirse en la que no debe utilizar a México como piñata”, aseveró.Expuso que los empresarios mexicanos esperan que se resuelvan los problemas arancelarios con criterios económicos y no políticos, “porque esas decisiones unilaterales e irracionales, como el establecimiento de aranceles generalizados como sanciones, le están causando perjuicios a la economía de los dos países”.“Esperamos propuestas concretas del gobierno de Trump encaminadas al crecimiento y desarrollo comercial de ambas naciones, y que sus acciones no se encaminen a ensañarse con su país vecino del sur con fines políticos”, indicó.