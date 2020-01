Una joven con agorafobia contó en un hilo de Twitter cómo su abuela la salvó

Escuchar Nota

La agorafobia es el miedo o temor obsesivo a los espacios abiertos. Es un trastorno deante sitios sin límites claro y, muchas veces, se relacionan con ataques de pánico. Eso sufre Eva Mollo, que en un hilo de Twitter mostró un tatuaje que se hizo por este motivo, y la importancia que tuvo en su vida, y en esta fobia, su abuela.La jovencontando por qué se escribió la frase en la piel y algo clave, que su abuela también sufriódurante quince años."Me tatué 'paciència' en el brazo, así en valenciano, porque mi abuela siempre me decía 'pasènsia, Eva'. Tuvo agorafobia desde los 35 hasta los 50. Nunca lo supo nadie, viuda y con tres hijxs a su cargo, se lo calló y lo luchó sola. A mis 18agorafobia yo", comenzó Eva su relato.¿Qué hizo la mujer cuando visitó a su nieta, encerrada por culpa de su fobia? Le agarró la mano, le contó que sufrió lo mismo durante 15 años y le describió los síntomas a la perfección.Aunque su abuela no tuvo mucha suerte con la medicación, encontró a un psicólogo que le enseñó un truco: abrir y cerrar las manosy contando hasta cincuenta".¿Es un método de distracción? Para Eva funciona como "método de amor": "Cada vez que abro y cierro las manos con fuerza me recorre el amor de miaquella tarde, cuidándome y abriéndose parasentir menos sola", escribió.¿Lo más lindo que dejó en el hilo? Una frase que los miles que la leyeron,y likearon destacaron: "El amor siempre puede más que el".Para finalizar, además de contar lade veces que su abuela la ayudó todos estos años le agradeció lo que hizo por ella y repitió, una vez más, la frase queen su piel: "Paciència, Eva, paciència."Con información de tn.com