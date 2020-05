Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- Para Verónica no hay descanso. Con o sin pandemia del Covid-19, ella quien es madre de tres jovencitos con capacidades especiales, hace su rutina de cuidados a sus pequeños ángeles.



Es Verónica Guerrero una mamá especial, por más de 25 años y hasta que Dios lo permita, indica que cuidará de sus niños, como ella les llama a sus tres hijos, que aunque son mayores de edad tienen pensamiento de infantes.



Vive con su esposo y sus tres hijos en una vecindad ubicada en la calle Corpus 1505 en la colonia Buena Vista Sur, a donde llegó apoyo del grupo “Ayudando al más necesitado” creado por Lola Múzquiz, para dar alivio a esta familia especial en sus necesidades económicas.



Verónica sonríe y sus hijos también, quienes la siguen para todas partes en el pequeño patio de la vecindad.



Mientras la más pequeña de sus hijas juega con su cubrebocas y su gatita, ella comparte un poco de su historia y las dificultades que ha enfrentado a ser mamá de tres hijos con capacidades diferentes.



Comparte que si bien ha sido difícil, jamás cambiaría a su familia, a sus tres amores que se han convertido en su vida entera.



Verónica se dedica al hogar y su esposo vendía hot dogs y flores, pero debido a la pandemia del coronavirus, desde finales de marzo no ha podido trabajar.



La situación se ha tornado difícil, con necesidades diversas, principalmente de alimento y pañales que utiliza el hijo de enmedio, Luis Daniel, quien tiene hidrocefalia.



Luego de que nació su primera hija especial Alejandra, precisa que le detectaron tiroides y le dieron un tratamiento con yodo, por lo que los médicos le recomendaron no embarazarse.



Sin embargo, Verónica no tenía un método de planificación familiar y su esposo tampoco quería que lo usara, por lo que antes de los seis meses posteriores al tratamiento salió embarazada.



Nació su hijo Luis Daniel, quien hoy tiene 23 años de edad y ofrece una tímida sonrisa a sus visitantes.



Verónica relata que Luis Daniel nació a los siete meses y tenía un grave problema de hipotiroidismo, cuando cumplió tres años ante su problema de hidrocefalia, los médicos le dijeron a ella y a su esposo que necesitaban ponerle al pequeño una válvula.



“Esto era nuevo para nosotros, no sabíamos nada, mi esposo decía que no porque creía que mi hijo no tenía nada”, relata.



Pero los doctores insistieron que si no le ponían la válvula en dos años su hijo iba a fallecer. Y Verónica no se resignó.



Buscó la manera de convencer a su marido, pues el no quería que operaran a su hijo tan pequeño.



Cuando le pusieron la válvula, los doctores le dijeron a Verónica que debido al problema de su hijo, no iba a llegar a ser adulto, que era probable que solo viviera hasta los 13 años de edad.



“Y mi hijo ya tiene 23 años gracias a Dios, gracias a Dios todavía tengo a mi hijo”, indica sonriendo.



Pasó el tiempo y quedó nuevamente embarazada, pero en ese tiempo tuvo un embarazo muy complicado, pues su esposo fue atacado y entre el susto y las complicaciones, Verónica perdió a su bebé.



“No se logró mi hija”, indica.



Ante ello, comparte que por el momento terrible de perder a su bebé, ya no quería tener otro embarazo, pero su esposo no le permitió operarse.



Así fue como volvió a embarazarse al poco tiempo y nació su última niña especial con autismo, antes de ser operada para ya no tener más embarazos.



Actualmente, sus hijos acuden al Centro de Atención Múltiple número 23, donde toman clases para ser independientes, además de algunas terapias que les han servido mucho.



Es difícil llevarlos a clase a los tres, pero no imposible.



Resalta que su hija mayor Alejandra, le ayuda mucho y es ella quien en ocasiones da de comer a sus hermanos, además de cuidarlos por momentos.



Alejandra nació de 32 semanas.





Mayores de edad:



Los tres hijos de Verónica ya son mayores de edad, pero para ella siempre serán sus pequeños.



A pesar de las dificultades y por la falta de información para tener una planificación familiar, Verónica, no cambiaría la historia de su vida, pues es más la alegría que ha tenido con sus pequeños





¡Ayúdalos!



Lo que necesitan:



Pañales adulto mediano



Alimentos



Calle Corpus 1505



Colonia Buena Vista Sur