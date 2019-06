Una muerte que deja incógnitas

Las horas transcurrían, desde el martes 4 de junio la familia y amigos de José Luis le habían perdido la pista. Sin contestar a su teléfono, todos se cuestionaban dónde estaba o qué le había pasado al joven estudiante.Este viernes fue encontrado en un predio ubicado en Lomas de Lourdes, el joven se había adentrado a la sierra, recorrió un largo tramo, aproximadamente un kilómetro, fue ahí donde elementos de la Fiscalía, de la Unidad Especializada de Búsqueda Inmediata, encontraron su cuerpo que colgaba de un árbol, con aparentes rasgos de suicidio.Su padre aún no acepta la pérdida, se le escucha decaído, lo único que comenta es que su hijo se encontraba totalmente aislado y solo, fue así como terminó con los últimos momentos de su existencia.Ahora la incógnita de su decisión siempre estará presente.“No estaba albergado en ninguna parte, no era una vivienda, estaba completamente solo, aún no sabemos por qué hizo eso”, comenta su padre.Los mensajes de aliento y resignación seguían hacia su hermana mayor, quien aseguraba a través de publicaciones en Facebook que todo parecía irreal, pues nunca había imaginado que pasaría por una situación así.“Nunca pensé vivir en carne propia esto, es lo más parecido al real sufrimiento, ya no puedo ni siquiera llorar… por favor hermanito regresa, te necesito, necesito saber que estas bien, escuchar tu voz”, publicó la joven horas antes del hallazgo del cuerpo de su hermano.Autoridades del la Fiscalía General del Estado confirmaron que el joven murió por asfixia al ahorcarse en un árbol con la intención de acabar con su vida.Luego de pasar varios días desaparecido y de tener a sus familiares preocupados al grado de llegar hasta la Unidad Especializada de Búsqueda Inmediata de la FGE, el alumno de la Universidad Vizcaya de las Américas pudo ser localizado, pero lamentablemente ya no contaba con signos vitales.Según los resultados arrojados por la necropsia, José Luis falleció por asfixia al sujetarse con una soga en el cuello, la cual colgó de un árbol en un terreno baldío ubicado en la colonia Lomas de Lourdes.Hasta el momento, familiares desconocen si el estudiante de la carrera de Arquitectura tenía problemas o se encontraba deprimido, pues en ningún momento mostró alguna actitud diferente a su forma de ser.(Con información de Jesús Castro, Monserrat Rodarte y Estefanía González)