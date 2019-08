Una mujer arbitrará la final de la Supercopa de Europa

El fútbol femenino está en pleno auge en el mundo. A poco menos de un mes de la finalización de la Copa del Mundo Francia 2019, que fue furor por la cantidad de espectadores que visitaron los estadios y en el impulso que se generó a través de las redes sociales por la participación activa de las futbolistas, este viernes 2 de agosto será recordado como un día histórico para el crecimiento de la mujer en la disciplina.La UEFA designó a Stéphanie Frappart para dirigir el partido por la Supercopa de Europa que protagonizarán el próximo 14 de agosto el Liverpool, campeón de la Champions League, y el Chelsea, que se quedó con la Europa League. La decisión del ente que rige los destinos del fútbol en el Viejo Continente es histórica, ya que será la primera vez que una árbitra se haga cargo de una final masculina de la organización. El partido, que enfrentará a los Reds y a The Blues, se disputará en el Beşiktaş Park, en Estambul.Nacida en Valle del Oise, Francia, Frappart tiene 35 años y en 2014 se convirtió en la primera mujer en llegar a dirigir la Ligue 2, segunda división del fútbol francés. Este año, antes de su designación para pitar en el Mundial femenino, la jueza fue elegida para arbitrar en el duelo entre el Amiens SC y el Racing Club de Estrasburgo, por la Ligue 1, máxima categoría.Hace ocho años, en 2011, la FIFA la estableció dentro del staff de juezas internacionales. Sólo un año más tarde tuvo a su cargo la definición del Campeonato de Europa Femenino Sub 19 2012. En 2017 también dirigió una de las semifinales del Campeonato de Europa Femenino entre Holanda e Inglaterra, pero el momento más importante de su carrera deportiva fue hace poco menos de un mes: el pasado 7 de julio, en el estadio Parque Olímpico de Lyon, Frappart impartió justicia en la final de la Copa del Mundo que terminó con una victoria de USA sobre las holandesas.Al igual que sucedió en el partido definitorio de Francia 2019, Frappart estará asistida por su compatriota Manuela Nicolosi y Michelle O'Neill, de la República de Irlanda. El cuarto árbitro será el turco Cuneyt Cakir.El jefe de arbitraje de la UEFA, Roberto Rosetti, elogió la capacidad de Frappart como árbitra. "Stéphanie ha demostrado a lo largo de los años que es una de las mejores árbitras, no solo de Europa, sino de todo el mundo", aseguró."Tiene la capacidad de oficiar en el mayor escenario, como demostró en la final del Mundial femenino este año. Espero que este partido en Estambul le proporcione aún más experiencia a medida que vaya entrando en la cúspide de su carrera arbitral", dijo.La designación de Frappart no es la primera elegida para dirigir un partido masculino por la Unión Europea. La suiza Nicole Petignat dirigió varios encuentros de la fase de clasificación de la Copa de la UEFA entre 2004 y 2009.Luego de haber estado antes los ojos del planeta con el seguimiento del partido decisivo del Mundial, y de haberse confirmado hace un par de meses que sería ascendida a la nómina de árbitros de la Ligue 1 de forma permanente para la temporada 2019/20, Stéphanie Frappart logró otro hito para que las mujeres sigan ganando espacio en el mundo del fútbol.