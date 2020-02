Una Mujer de Tantas: divertirán en escena

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Napoleón es un escritor de radionovelas: construye y cuenta historias para todos y, también, para sí mismo. Es un trabajo sencillo en una vida en calma... hasta el momento en que su madre aparece y trastoca no solo su vida, sino su realidad completa, tal y como lo demuestra Una Mujer de Tantas, obra que Rodan Teatro presentará este sábado.



Escrita por el dramaturgo José Dimayuga, y con la dirección de Santiago Luna, tendrá como escenario Casa Tiyahui, lugar que ha servido a la compañía originaria de Monterrey como un escaparate para su trabajo.



El reparto que da vida a ese mundo de los 50 y que existe entre mambo y risas se completa con Gretchen Cortés, Sara Anzúa, el mismo director y el productor Dan Rodríguez, quien conversó con Zócalo sobre esta nueva presentación.



Según explicó, “la obra es una comedia ligera de lenguaje muy fino que no se atiene a los dobles sentidos, y cuenta la vida de Napoleón un escritor que vive tranquilo hasta que llega su mamá y trastoca todo... hasta a los personajes. Entonces la obra juega con dos realidades: la de la ficción de sus novelas y su misma realidad”.



Esa pluma libre se debe, según Rodríguez, a que “Dimayuga fue un muy buen dramaturgo además de prolífico”, que en su carrera consiguió un Premio Nacional de Dramaturgia otorgado por la Universidad Autónoma de Nuevo León, así como la Medalla Estatal al Mérito Civil de Literatura Juan Ruiz de Alarcón.





Juego en escena



En esta obra específica el dramaturgo que falleció en 2017, jugó con el impacto que la vida personal tiene en el trabajo artístico, una mirada a ese hilo que entreteje la realidad y la ficción... además de una serie de divertidos personajes que prometen una función llena de risas.



“Conforme avanza la obra los personajes de Napoleón comienzan a cambiar por lo que vive el autor, lo que termina fusionando sus realidades”, detalló Rodríguez.



Esta es la cuarta ocasión en que Una Mujer de Tantas se presenta en Saltillo, y la segunda que Rodan Teatro viene en el año, ya que el pasado enero presentaron en el Centro Cultural Casa La Besana, Severa Vigilancia, obra del francés Jean Genette.



Además se han presentado en el Rincón del Teatro, en diversos festivales organizados por el teatrista Rogelio Palos.



Para Rodríguez lo poco que ha contemplado del arte escénico saltillense tiene la misma salud que en Monterrey: una esclerosis entre grupos. Para él algunos van más por el trabajo independiente mientras que otros se acercan más a los apoyos gubernamentales, cosas totalmente válidas, señala, pero que muchas veces no permiten un trabajo en conjunto para el gremio.



“El trabajo de Rodan tiende a ser parte de ambas formas de hacer teatro: ser independientes y, a la par, trabajar con los apoyos que se puedan conseguir. Por eso presentamos obras diferentes también. Como es el caso de Severa Vigilancia de Genette, que es un autor consagrado y clásico, podría decirse, para hacer una obra más artística, y también montamos Una Mujer de Tantas, como en este caso, que es una pieza más comercial pero permite que el público se acerque más. Las veces que la hemos presentado en Saltillo hemos tenido muy buena aceptación”, concluyó.