Una mujer huye con sus siete hijos por el techo para escapar de su pareja

Llorando, muy nerviosa y en estado de shock se encontraba una mujer que, junto a sus siete hijos, huyó por el tejado de una vivienda de Málaga después de que supuestamente fuese agredida por su compañero sentimental, un individuo que fue arrestado por un delito de violencia de género cuando intentaba escapar de los agentes que acudieron a la llamada de auxilio.Según pudo saber EL MUNDO de fuentes cercanas al caso, los hechos ocurrieron sobre las 14:30 del pasado día 16 de abril, en un inmueble ubicado en el entorno de la zona de Carretera de Cádiz. Una llamada a la sala del 092 de la Policía Local de que estaban observando a una mujer con un grupo de menores y jóvenes que caminaba por el techo de un inmueble.El citado cuerpo desplazó variasy a sus hijos en la vivienda de una vecina. Ésta fue testigo de la increíble escena y ayudó a la familia a llegar hasta su domicilio, adonde los había acogido mientras decidían qué hacer."Llorando y muy nerviosa", la mujer, de 40 años y origen francés, se mostraba reacia a colaborar con los policías locales: no quiso relatar qué había ocurrido, ni identificarse, ni proporcionar documentación alguna. Menos aún presentar denuncia y ser trasladada a un centro sanitario para recibir asistencia por una herida que tenía en el rostro.A pesar de esta actitud, los agentes supieron que el trasfondo de su arriesgada escapada podía ser un episodio de violencia machista y, después de una serie de indagaciones, averiguaron cuál era el domicilio familiar. Una vez allí, llamaron en repetidas ocasiones, pero, a pesar de que sabían que la pareja de la mujer se encontraba en su interior, no abrió la puerta.Los agentes buscaron una entrada alternativa y llegaron hasta una ventana, desde donde observaron que el interior de la casa estaba revuelto y había claros indicios de una situación de violencia. Mientras trataban de accedersin percatarse de que en el exterior había otro policía que finalmente lo interceptó.El individuo, de nacionalidad marroquí y 45 años, únicamente se limitó a decir que habían discutido. Los agentes, no obstante, consideraron que los hechos habían sido más graves, por lo que fue detenido por un presunto delito de violencia de género y, posteriormente, trasladado a dependencias policiales como paso previo a su pase a disposición judicial.El ministro de Interior,"No se ha bajado la intensidad en la lucha contra la violencia de género", aseguró, antes de destacar la utilidad de la aplicación Alertcops para que las víctimas puedan comunicar su situación y los agentes actuar.El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), por su parte, informó de que un total de 44 mujeres víctimas de violencia de género y 47 menores a su cargo fueron acogidos durante el primer mes de confinamiento. En concreto, del 14 de marzo al 14 de abril, se han producido 14 acogimientos solicitados desde la provincia de Sevilla,A través del Teléfono de Atención a las Mujeres de Andalucía -900 200 999- se han realizado durante este periodo un total de 3.305 solicitudes de servicio pertinentes que han supuesto 1.642 consultas de las 738 han estado relacionadas con violencia contra las mujeres, lo que supone un 44,94 por ciento del total. La media de consultas por violencia de género en marzo y abril del pasado año se situó en el 63 por ciento.Asimismo, se ha producido un incremento de las consultas de familiares, vecinos y allegados a las víctimas: el 14,09 por ciento -un total de 104-, 5,82 puntos más que el mismo periodo del ejercicio anterior y que se situó en el 8,27 por ciento."Nos encontramos en una situación excepcional que no nos permite anticipar o saber a ciencia cierta si vamos a encontrar un mayor número de usuarias o uno menor, lo que sí tenemos claro es que este contexto desconocido va a influir en las violencias machistas de formas muy diversas. Por eso, y situándonos siempre en el peor de los escenarios, ya hemos realizado una previsión con el objetivo de garantizar siempre nuestra atención y acogida", manifestó la directora del IAM, Laura Fernández, sobre cómo actuar en un contexto social desconocido.