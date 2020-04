Una mujer rescata a su hijo de las fauces de un cocodrilo

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Una mujer de la localidad de Chiredzi, en el sureste de Zimbabue, se vio obligada a rescatar 'in extremis' a su hijo de tres años de las fauces de un cocodrilo.



Maurina Musisinyana, de 30 años, relató esta semana a ZBC News que el incidente tuvo lugar cuando sus dos hijos jugaban en la orilla de un río cerca del parque nacional Gonarezhou, mientras ella pescaba junto a su hermana en unas aguas infestadas de cocodrilos.



En un momento dado, la mujer escuchó un grito de su hijo Gideon, y vio como uno de estos reptiles lo estaba arrastrando hacia el agua.



De inmediato, Maurina se dirigió en su auxilio y presionó con fuerza la nariz del cocodrilo usando sus dedos para tapar sus fosas nasales hasta debilitarlo, un consejo que había aprendido hace tiempo de personas mayores.



Usando su otro brazo consiguió liberar al niño de los dientes del animal. Sin embargo, cuando ya creía que todo había terminado, la mujer recibió un mordisco en la mano antes de que el animal escapara metiéndose en el agua.



El pequeño sufrió heridas en la cara que le dificultaban la respiración, por lo que tanto él como su madre tuvieron que recibir atención médica en un hospital, donde lograron recuperarse de las lesiones. "Hasta el día de hoy, todavía no me creo que haya rescatado a mi hijo", declaró Maurina.



El suceso se suma a otros incidentes similares ocurridos en esta región, donde varias personas han sido víctimas de ataques de cocodrilos mientras pescaban o intentaban cruzar el río Runde, recoge el diario Daily Mail.



Con información de RT.