Una niña de 14 años da luz a escondidas y mete a su bebé recién nacido en un congelador

Rusia.- Una adolescente de 14 años de la localidad de Yárkovo, en la región rusa de Novosibirsk, mató a su bebé recién nacido metiéndolo en un congelador tras dar a luz a espaldas de sus padres en el garaje de su casa, informaron este miércoles medios locales sin precisar la fecha exacta de los hechos.



La muerte del niño salió a la luz cuando la madre de la menor oyó que su hija gemía de dolor a altas horas de la noche y, pensando que esta sufría de apendicitis, llamó una ambulancia.



La joven confesó la verdad al paramédico y este, a su vez, dio aviso a la Policía.



La adolescente, que contrajo una infección por las condiciones antihigiénicas del parto, fue hospitalizada en estado moderadamente grave, aunque su vida no corre peligro.



Aparentemente, la menor había puesto fin hacía poco a una relación amorosa con otro joven de 19 años, aunque no ha trascendido si es el padre biológico del bebé muerto.



Por su parte, los padres de la menor dijeron a la Policía que no se percataron en ningún momento el embarazo de su hija y pensaron que, simplemente, había aumentado de peso.



El Comité de Investigación de Rusia trabaja para esclarecer las circunstancias de lo sucedido y aguarda los resultados de un peritaje forense para determinar si el recién nacido murió de hipotermia o antes de ser congelado.



De momento, no se informa sobre la presentación de cargos contra la joven por el caso.



Con información de RT.