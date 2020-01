Una niña muerta en un hotel, su abuela en un río y la madre apunto del suicidio

Escuchar Nota

ha sido encontrado esta mañana en el cauce del río Ebro.La Policía Nacional ha encontrado el cuerpo sin vida de una mujer sobre las 12 del mediodía y 400 metros más lejos el bolso que pertenece a la abuela de la niña, según ha confirmado la Policía Nacional a LaVanguardia La mujer era la única familiar de la menor que faltaba por localizar tras la detención de la madre, que está ingresada en un centro hospitalario de Logroño en calidad de detenida. Madre y niña se registraron el domingo en un céntrico hotel de la capital riojana, donde pasaron las últimas horas junto a la abuela materna, sin que se supiera dónde se encontraba ésta desde que se conoció el suceso.La Policía había desplegado un amplio dispositivo para encontrar a la abuela, quien no se había registrado en el hotel, y a la que buscaba tanto en Logroño como en la ciudad riojana de Haro, su lugar de residencia junto a la detenida y otro hijo.El cuerpo son vida de la niña de cinco años fue hallado el lunes por la mañana sin signos aparentes de violencia en el hotel Los Bracos de Logroño. La madre de la menor fue detenida.El padre de la niña hallada este lunes muerta en la habitación de un hotel de Logroño presentó anoche una denuncia por la desaparición de la menor porque su mujer, que ha intentado suicidarse y de la que se encuentra en un proceso de separación, había incumplido el horario de entrega de la menor, lo que ya había ocurrido en otra ocasión.Según han informado fuentes de la investigación, la denuncia se presentó a última hora de ayer en el cuartel de la Guardia Civil de la ciudad riojana de Haro, situada a unos 48 kilómetros de Logroño, en la que el padre, de nacionalidad española, explicó que su mujer tenía que haberle entregado a la niña esa tarde y no lo había hecho.Los primeros datos indican que la madre, de unos 36 años -también de nacionalidad española-, y la menor, de 5 y cuyo cadáver no presenta signos externos de violencia, se registraron ayer en el Hotel Los Bracos de Logroño, situado en el centro de la capital riojana.Al lugar ha acudido la Policía a las 9:30 horas de este lunes después de haber recibido una llamada del hotel, ya que un vecino les había alertado de que veía a una persona con intenciones suicidas en una de las ventanas del establecimiento.Los agentes han comprobado que había una mujer sentada en el alféizar de la ventana y que presentaba algunos cortes; mientras que han encontrado a la niña muerta en la cama. La madre, que ha salido a pie del hotel y con signos de agitación, ha sido trasladada en ambulancia a un hospital de Logroño, han indicado en la Jefatura Superior de Policía de La Rioja, que ha señalado que la mujer no se encuentra detenida.Se ha activado el protocolo ante este suceso, que investiga la Policía Nacional y la Científica, quienes han permanecido en el interior del hotel hasta las 12:30 horas, después de que los servicios funerarios se llevaran el cadáver de la menor, a la que se practicará la autopsia para determinar las causas de la muerte.