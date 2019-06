Una niña trepa el muro de Yosemite

Una niña de diez años hizo historia al convertirse en la persona más joven en escalar el icónico muro "El Capitán" del parque estadounidense Yosemite.Selah Schneiter, de Colorado, escaló los casi 900 metros de la ruta de "La nariz" con su padre, un alpinista experimentado, y un amigo de la familia, en cinco días. El 12 de junio celebró su hazaña con una pizza."Simplemente no puedo creer que lo haya hecho", dijo eufórica Schneiter en un video capturado al momento de la llegada a la cima del muro de granito en el centro de California."Nuestro gran lema era '¿Cómo se come un elefante?' En pequeños bocados", dijo a KFSN, cadena asociada a ABC. "Un lanzamiento a la vez, un movimiento a la vez, un día a la vez", detalló.Su padre dijo que la niña estaba en shock y que no pudo contener las lágrimas. "Dijo que era su primer llanto de alegría", indicó el escalador, que conoció a la madre de su hija escalando "El Capitán".Durante el ascenso, contó, pasaron tiempo relajándose "hablando sobre el mundo, sobre la vida".Ahora, Selah planea alentar a su hermano de siete años a que siga sus pasos.En 2017, el renombrado escalador Alex Honnold fue el primero en subir el muro sin protección, una historia reflejada en el documental ganador del Óscar, "Free Solo."