¿Una nueva especie? Científicos crean la primera quimera mono-cerdo

"Para nosotros comenzar a manipular las funciones de la vida de esta manera sin saber completamente cómo controlarlo o detenerlo si algo sale mal, realmente me asusta", dijo Douglas Muñoz, neurocientífico de la Universidad de Queen en Kingston, Canadá.

"Dada la eficiencia quimérica extremadamente baja y la muerte de todos los animales, realmente veo esto como bastante desalentador", dice Knoepfler.



Los científicos chinos—un organismo con tejidos genéticamente diferentes— de, según el Laboratorio Estatal de Células Madre y Biología Reproductiva en Beijing.Dos cerdos quimera con células denacieron en China tras un experimento llevado a cabo con el objetivo deA los embriones de cinco días les inyectaron células madre de mono, además de ajustarlas para que estas produzcan unaque les permita a los científicos darle seguimiento a la evolución de las células.A pesar de la constante observación que hicieron los científicos,. Para este experimento se requirieron más de 4 mil embriones, de los cuales solo dos lechones eran quimera, según publicaLos investigadores dijeron que de momento no saben el motivo de la muerte de los lechones quimera, pero lo que queda claro es que no son los únicos. Al igual que estos, otros ocho lechones normales que fueron implantados también murieron y se sospecha que sea a consecuencia de un problema con elAlgunos miembros de la comunidad científica se pronunciaron alarmados tras el experimento.Por su parte, el biólogo de células madre Paul Knoepfler de la Universidad de California en Davis aseguró que no ve alentador continuar con este tipo de experimentos debido a laEsta no es la primera vez que los científicos alteran genéticamente a los animalesy dar así una solución a la escasez de estos para realizar trasplantes.En 2010, un equipo de la Universidad de Stanford en California creó ratones con páncreas de rata. Mientras que en 2017, trataron la diabetes en ratones mediante trasplantes de tejido de páncreas de ratón productor de insulina en una rata.