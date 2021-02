Una nueva subasta ofertará seis piezas de Veracruz, Jalisco y Nayarit

Escuchar Nota

La dependencia agregó que en adición a las acciones vinculadas a cada venta: “México y Francia han establecido un proceso de diálogo que incluyó la celebración en 2020 de diversas videoconferencias entre dependencias y actores involucrados para cubrir temas jurídicos y operativos. Se trabaja para identificar nuevas vías de colaboración en el corto plazo que resulten en pasos concretos para la protección del patrimonio cultural prehispánico y el combate al tráfico ilícito de estas piezas”.

La subasta de Christie’s no es la única en la que pretenden vender piezas realizadas por alguna cultura que habitó el territorio actual de México. La casa de subastast anunció que realizará una venta de arte precolombino conformada por 177 lotes, de los cuales seis son de Veracruz, Jalisco y Nayarit.Las piezas son los lotes 40, 41, 42, 43, 46 y 47. Se pretende que sean vendidas entre 300 y 2 mil 500 euros (entre 7 mil y 60 mil pesos al tipo de cambio actual.De esas piezas, la que tiene el precio más alto es el lote 43: un hacha que representa el rostro de un dios de la región veracruzana que tiene un precio de salida de 2 mil euros y podría llegar a 2 mil 500 euros.La segunda de más valor es el lote 47: escultura de una mujer sentada en un banco que habría sido elaborada por una cultura de Nayarit; preven venderla en entre mil 200 y mil 800 euros.solicitó al INAH información sobre si ya realizó un dictamen para determinar si son originales y si ya presentó alguna denuncia, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.La subasta del Hotel Drouot será el 12 de febrero, tres días después de la subasta de, con 40 lotes, de los cuales el INAH determinó que 30 son originales y tres son falsas.Por su parte, lareprobó la venta de piezas prehispánicas, señaló que bajo la legislación vigente de la jurisdicción mexicana, esos objetos que serán subastados son propiedad de la Nación “inalienables e imprescriptibles”. “Al tener conocimiento de dos subastas en Francia, se realizaron gestiones ante las casas de subastas involucradas y el órgano que las regula para solicitar que se verificara su legalidad”, dijo la dependencia, aunque no especificó los nombres de las empresas.