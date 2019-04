Una nueva zona en Yellowstone está matando la vegetación

Un grupo de científicos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha descubierto una nueva zona termal en el parque nacional de Yellowstone. Según sus nuevos datos, comenzó a formarse hace dos décadas, mide cerca de tres campos de fútbol y ha estado matando toda la vegetación sobre su superficie.Precisamente porque la zona en la que se encuentra quedó pelada, el investigador del USGS Greg Vaughan y su equipo lograron dar por sorpresa con el punto caliente en 2017 y ahora han publicado los datos en la página web del observatorio.Lo consiguieron observando las imágenes termales por infrarrojos facilitadas por el satélite Landsat 8 en abril de ese año durante un estudio rutinario de la zona. El punto que está matando la vegetación se encuentra en el lago Tern.Vaughan ha explicado a la prensa que las imágenes de 1990 confirman lo que su equipo ya sospechaba: que la nueva zona volcánica es relativamente nueva y que la superficie está caliente. Eso sí: señalan que no hay nada que temer."[La imagen] no coincidía con ninguna zona térmica de las registradas anteriormente. (…) De todas estas imágenes por satélite y aéreas hemos concluido que surgió en los últimos 20 años", dijo Vaughan.La nueva zona de magma ha recibido el nombre de 'tree kill zone' (zona matadora de árboles), debido a que la vegetación no sobrevive a la temperatura que allí se ha formado. Las áreas geotérmicas de Yellowstone comprenden géiseres y las fuentes termales. Unas 10 mil, en total. Son la manifestación de un masivo sistema magmático bajo el parque y, como apunta Vaughan, siempre está cambiando.El haber hallado un nuevo punto caliente en el parque demuestra lo importante que son las imágenes infrarrojas térmicas por satélite para cartografiar las áreas termales de Yellowstone. Los geólogos del USGS señalan que pone de manifiesto que siempre se están produciendo cambios, a veces en zonas remotas y generalmente inaccesibles del parque.