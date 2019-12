Una pareja fue detenida tras decorar una planta de mariguana como árbol de navidad

La Policía brasileña detuvo en el estado de Espírito Santo a un hombre que hizo su propio árbol de Navidad con una planta de marihuana. El detenido se defendió alegando que quería "alegrar a su familia" con esa decoración. pic.twitter.com/3lCY6Jzhyr — Emisoras ABC (@EmisorasABC) December 13, 2019

Disfrazó su planta de marihuana como árbol de Navidad, pero cayó http://t.co/RzKaOtgoig pic.twitter.com/l3GlgTu2GU — Diario de Cuyo (@diariodecuyoweb) December 9, 2014

Un vecino de #Tinajo quiso adelantarse y ser el primero en presumir de árbol de Navidad pero...

digamos que le retiramos el decorado y lo denunciamos por... mal decorador .



PD: Recuerda, cultivar marihuana en lugares visibles al público es denunciable.#Lanzarote pic.twitter.com/rMMxlw4VPt — C.G. Policía Canaria (@CGPCanaria) November 14, 2018

Un brasileño decidiópara, esto no le hizo gracia a la Policía Militar quien al descubrir el peculiar arreglo navideño se lo llevó detenido.El sospechoso se encontraba divorciado, y su madre tenía retenida a una de sus hijas, a quien su exesposa buscaba.Debido a que la abuela paterna de la menor no quería entregar a la niña a su madre, esta última acudió a las autoridades.Así fue como la Policía acompañó a la exesposa del detenido, así como a su hija, a la casa del hombre. Al arribar a la casa,que no pudieron dejar pasar.Se trataba de unacon al menos 6 meses, que había sidoque colgaban de sus escuálidas ramas.Al confirmar que evidentemente era, la Policía decidió realizar laa ambos padres.El hombre, en su defensa aseguró que había hecho el arreglo navideño a su planta de marihuana para alegrar a su familia.Excusándose de que con dicha planta solo pretendía alegrar a sus seres queridos no conmovió a la Policía Militar quien los detuvo.Curiosamente el caso de esta pareja no es el único, pues ya desde el 2014 se habían visto hechos similares en varios lugares del mundo, la siguiente imagen corresponde a San Juan Argentina, donde una persona también quedó detenida por la misma razón.En 2018, en Tinajo, un municipio en Lanzarote, España, una persona quedó detenida por decorar su planta de cannabis como árbol navideño.