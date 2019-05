Una persona no es el gobierno: Romo tras dimisión de Martínez

Luego de la renuncia de Germán Martínez como director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Alfonso Romo, jefe de la Oficina de Presidencia, expuso que "una persona no es el gobierno"Al término de su participación en la Convención Nacional de Industriales 2019 de la Cámara de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), reconoció que no estaba enterado de la renuncia del directivo."Una persona no es el gobierno, es un hombre muy valioso, es un hombre muy bueno, no sé las razones", expuso que una vez que exista un acercamiento dará una postura al respecto.A su vez, sostuvo que el gobierno ha cumplido con su objetivo de austeridad pues había mucho gasto corriente."Vamos a vivir con la austeridad y va a ser uno de los legados de este gobierno para la eternidad", finalizó.