Una psicodélica medusa aparece en Sudáfrica

Los científicos del acuario Two Oceans en Sudáfrica han encontrado el segundo ejemplar sudafricano de una elusiva medusa rosada conocida como 'pink meanie'.Estas medusas del género Drymonema son tan raras que todavía no han sido descritas formalmente por los investigadores marinos. Mientras no reciba un nombre científico, el animal seguirá siendo conocido por el apodo de pink meanie —malvada rosada—, debido a sus hábitos alimenticios predatorios.Pese a que otros ejemplares de esta medusa han sido encontrados en otras partes del globo, los dos animales del acuario sudafricano son los únicos miembros conocidos entre los Drymonema que habitan en agua fría. Sus hermanos viven en aguas calientes en la costa mexicana y en el mar Mediterráneo.Los expertos del acuario creen que estas medusas rosadas son una especie endémica, ya que los únicos registros que se conocen son justamente los dos ejemplares encontrados por ellos en la costa suroeste africana.