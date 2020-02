Una sensual Selena Gomez deja con la boca abierta a sus seguidores

Escuchar Nota

Ver esta publicación en Instagram bye Una publicación compartida por Selena Gomez (@selenagomez) el 5 de Feb de 2020 a las 9:00 PST

Selena Gomez dejó a más de uno con la boca abierta tras lucir sexy y deslumbrante al posar para la revista Dazed & Confused.La cantante publicó en su cuenta de Instagram varias fotografías de lo que fue la sesión de fotos, en la cual lució varios vestidos y estilismos.La también actriz aprovechó la oportunidad para dar más detalles de su nuevo álbum, Rare, y reveló sus temores tras cuatro años de ausencia y de la creación de disco. También habló sobre sus raíces."Que a nadie le gustaría y que mi carrera como cantante habría terminado. Realmente pensé eso. Trabajé muy, muy duro en este álbum. Podría haber salido y fracasado por completo, y luego es como, bueno, ¿A dónde vas desde aquí? Hubiera cuestionado todo porque dudo de mí misma y ahí es donde habría terminado, en una espiral. Así que me alegro de que le vaya bien. Pero hice todo lo posible para hacerlo lo más personal y real posible", dijo en entrevista para la revista. "Siempre hablo mucho sobre mis antecedentes, mis abuelos cruzaron la frontera de forma ilegal y de lo contrario no habría nacido aquí. Aprecio mucho mi apellido. También he reeditado mucha música en español, y eso es algo que sucederá un poco más adelante. Así que hay mucho más que me encantaría hacer porque no lo tomo a la ligera, me siento muy honrada".