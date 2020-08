Una ‘trampa de la derecha’, así califica Delgado el video donde aparece hermano de AMLO

Escuchar Nota

“Es una trampa de la derecha para confundir a la gente, una cosa son los sobornos que ha denunciado Lozoya, los actos de corrupción que encabezaron los gobiernos del PRI y del PAN y otra cosa es un video donde haya la aportación directa de ciudadanos a la construcción del movimiento”, indicó.



“Yo creo que debe de investigarse por las autoridades una vez que se presenten las denuncias; nosotros estamos en contra de la impunidad y si cualquier compañero cometió una irregularidad o algún ilícito será sujeto”, concluyó.

Como una trampa de la derecha que pretende sabotear el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, así calificó el coordinador de los legisladores federales de Morena, Mario Delgado Carrillo, la difusión de videos donde aparece Pío López Obrador, recibiendo recursos del exfuncionario federal, David León en el 2015.Tras reunirse con el gobernador del estado, Adán Augusto López Hernández, el diputado federal, Mario Delgado Carrillo se dijo listo para buscar la dirigencia nacional de su partido, afirmando que iniciaba este proceso en la tierra del presidente López Obrador, confiando en que la encuesta que se aplicara lo favorecerá.Al ser cuestionado sobre los videos difundidos por el periodista, Carlos Loret de Mola, donde aparece Pío López Obrador, recibiendo recursos para el apoyo de Morena,"Que no confunda la derecha hipócrita y mentirosa, ellos tienen que responder por el uso indebido de recursos públicos, por los sobornos y los moches, todas esas historias de corrupción de las que la gente se cansó y dijeron para fuera en el 2018, que se vayan esos grupos”, aseveró.Y más adelante agregó: “Ahora tenemos un gobierno que está decidido a combatir la corrupción y tan es así, que ese hecho no estará exento de ser investigado pero ahí lo que estamos viendo, quiero hacer una clara diferenciación entre lo que hemos visto durante muchos años que es el mal uso de recursos públicos, la corrupción, los sobornos, los moches y una aportación ciudadana para la construcción de un movimiento”.Por su parte, el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, se pronunció una investigación a fondo, aunque aclaro que no hay presiones de que los recursos hayan sido públicos, pues se trata dijo, de aportaciones de ciudadanos para la construcción de Morena.