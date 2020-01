Usuaria de TikTok entra en pánico al no poder sacar una armónica de su boca

Escuchar Nota

Cada día se suben a TikTok millones de vídeos. Algunos cuentan historias y otro son simplemente retos virales y coreografías de todo tipo.Los hay que no lo entienden, pero está claro que se ha convertido en una de las plataformas de más éxito entre las generaciones más jóvenes. Algunos vídeos acumulan millones de reproducciones porque se vuelven virales por un motivo u otro. Y ese es precisamente el caso de Mollie O’Brien.Esta usuaria de Canadá ha subido un vídeo acompañado de la canción I Just Did a Bad Thing de Bill Wurtz. El vídeo sigue la letra de la canción, que deja entrever que ha hecho algo de lo que se arrepiente. Finalmente, al final del clip se descubre lo sucedido: Mollie se ha metido una armónica en la boca y no se la puede sacar. No solo eso, sino que cada vez que respira el instrumento emite unos graciosos sonidos. Pero a juzgar por la cara que pone, no debió ser divertido.