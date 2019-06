‘Una vergüenza’ recomendación de CNDH sobre estancias: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, calificó como una ‘vergüenza’ la recomendación hecha por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a la Secretaría de Bienestar y otras dependencias en relación al extinto Programa de Estancias Infantiles.Dijo que, aunque anteriormente aseguró que aceptaría las recomendaciones hechas por la comisión, ésta en particular iba en contra de los derechos humanos.‘Era inaceptable, es hasta una vergüenza que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos haya emitido esa recomendación. No podíamos nosotros, precisamente por respeto a los derechos humanos, aceptar esa recomendación. Es como el mundo al revés, la CNDH pidiéndonos que violemos derechos humanos’, comentó.‘Eso no lo vamos a hacer’, aseveró, pero no dio más detalles sobre su opinión.El 10 de junio, la CNDH emitió una recomendación en la que señala que la cancelación del programa de estancias y la publicación del nuevo Programa de Apoyo al Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, constituyen una medida regresiva que viola los derechos humanos de las niñas, niños, madres, padres, responsables y trabajadoras.La recomendación está dirigida a la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y autoridades como el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Nacional).La CNDH pidió a estas instancias establecer acciones de inmediato para garantizar los derechos de los niños a una vida digna, a un sano desarrollo integral, a la educación, a la protección de la salud, a la inclusión, al juego y esparcimiento a partir de su interés superior.En tanto, Bienestar y el DIF consideraron como ‘aberrante’ la determinación de la comisión.‘No somos encubridores de actos de corrupción ni cómplices de quienes son capaces hasta de atentar contra los derechos humanos de los niños’, respondieron.