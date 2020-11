Una vez lista, vacuna anticovid se aplicará a 10 millones de mexicanos al mes: Hacienda

Escuchar Nota

“Estamos, en ese sentido, operando a través de tres líneas distintas; la primera, logramos con algunas de estas farmacéuticas que la fase tres se hiciera en México; es decir, la última fase, de la fase experimental, se está aplicando en México lo cual tiene dos ventajas: una, que se está ya en la fase misma vacunando a mexicanos, pero la segunda es que si resulta exitosa se pasa de la fase de experimentación a la de aprobación, casi de mantener inmediata. La segunda, se está trabajando con muchos países en la logística misma y también trabajando en cuál es la capacidad de aplicar vacunas”, dijo Arturo Herrera.

En una conferencia virtual de la Americas Society Council of the Americas, indicó que la capacidad máxima para aplicar vacunas, de acuerdo con las experiencias pasadas, “se habla de 10 millones de mexicanos por mes; entonces, si logramos tener el abastecimiento de las vacunas en tiempo, como se está esperando, en algunos meses podríamos estar vacunando a una parte importante de la población mexicana y ese es el mayor cambio de reglas tanto para la parte de salud, como para la parte económica”.En este sentido, destacó que en las últimas semanas se han visto anuncios importantes de las pruebas de las vacunas en la fase tres, por parte de Pfizer, Jansen, AstraZeneca, entre otras, y hace algunas semanas se formalizaron contratos, pero no todas van a estar disponibles en el mismo tiempo, algunas lo estarán en marzo o abril de 2021 y, si todo sale bien, en diciembre de 2020.El secretario explicó que estos contratos cubren potencialmente hasta cantidades suficientes para vacunar a 119 millones de mexicanos, pero probablemente será menor porque algunas de estas vacunas o iniciativas se pueden retrasar un poco más, por eso están cubiertos.Al cuestionarlo sobre un escenario de más contagios, como está sucediendo en otros países, respondió que está claro que no hay disyuntiva, si la pandemia no se contiene, un repunte importante llevará a cierre de actividades económicas, aunque ya se sabe que eso tiene un costo económico relevante.