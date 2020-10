Una vida de extremo a extremo, vista de Fernando Esquivel Junco

Escuchar Nota

"Mis abuelos tenían como 40 nietos, ya te imaginarás. El único recuerdo que tengo de mi abuelo Celedonio fue que un día llegué con él, era muy niño, y empecé a agarrar los papeles de su escritorio. Me dijo: 'Las cosas se tocan con las manos'", ríe. "Fue lo único que me dijo en su vida".



"Muchos, sin ponernos de acuerdo, dijimos: 'Aquí faltó Fernando Esquivel'".

"No tiene chiste su traducción, le pones '¡Qué tal, Dolly!' y así'", le dijo Fernando y, como le quedó bien, siguió haciendo este trabajo. Tradujo más de 600 canciones para montajes como "Cándido" y "Jesucristo Superestrella".

"¡Pero no escribo teatro!", les dijo, y alguien le recordó que había escrito una pastorela que era tradicional en el Tec.

Al respecto, Rosaura escribió: "Alguna vez, en un curso de literatura contemporánea, una chica le dijo que al paso que iba, para cuando él se graduara, la literatura contemporánea ya iba a ser clásica. Fernando se sigue riendo cuando lo recuerda".



"Mi abuelo Celedonio Junco de la Vega influyó en mí", dijo el autor en la presentación. "Él decía: 'Yo no soy poeta, soy versero', hacía cosas muy estructuradas.



"Otra inspiración empezó con un profesor de literatura buenísimo, Ramiro Garza, esposo de la reconocida poeta Carmen Alardín".

contempla el arbolado parque que está al frente de su departamento. Más allá de una postura melancólica, en realidad reflexiona en torno a su existencia., se le pregunta.Fernando tiene 84 años y ha leído algunos de sus poemas incluidos en Poesías, presentado el año pasado y que reúne parte de su trabajo en este género.Escribió, analista y escritor, en la presentación: "En el agradecido afán de recorrer su vida de extremo a extremo, Fernando Esquivel escande y escancia versos con arrobadora elegancia; y nosotros nos solazamos con el existencial recorrido".En una de las piezas que conforman, uno de los apartados del libro, Fernando escribió: "¿Por qué me hiciste de arena, / de cristal sin cohesión, / de plumas sin armazón, / de vendaval sin cadena, / de metal que no resuena, / y, a pesar de mi estatura, / me pides que hacia la altura / me lance sin titubear, / que acepte sin cuestionar, / que cante en la noche oscura?".En el libro, publicado por la editorial Literálika, se reúne parte de los anhelos de este hombre que, aunado a su trabajo como educador, nunca abandonó la escritura....escribió en un texto del 2017: "Fernando es, ante todo, uno de mis mejores amigos. Lo conozco desde 1959 y aunque al principio él trabajaba en lo que entonces se llamaba Departamento de Escolar en el Tec y yo era una alumna, la vida nos hizo coincidir en muchas cosas y nos fuimos descubriendo como seres muy distintos y muy similares en algún sentido".La escritora y editorialista, fallecida hace tres años, concluyó: "Tener un amigo como Fernando, que ha estado presente en mi vida casi 60 años, es un regalo inmenso del que disfruto y espero poder seguir disfrutando lo que me queda de vida".Nacido el 18 de julio de 1936, Fernando proviene de una familia cercana a la cultura. Es el octavo de nueve hijos del matrimonio conformado por Bertha Junco y el contador bancario, quien recién llegado de Doctor Arroyo vivió un tiempo en la casa del Padre Raymundo Jardón. El sacerdote fue a pedir la mano de Bertha, quien participó eventualmente en pequeñas obras escénicas.Fernando nació en la Calle Padre Mier 1043, en el Barrio Antiguo. El médico que lo trajo al mundo fue José Barragán, quien atendió a la familia, incluida su abuela, Elisa Voigt, esposa del célebre poeta Celedonio Junco de la Vega. La mujer, dice Fernando, se embarazó 19 veces, perdió cuatro en el camino y de los 15 hijos que tuvo sobrevivieron 11, siete mujeres y cuatro hombres.Celedonio murió en 1948, Fernando tenía 12 años, y fue el primer muerto que vio en su vida.Muchos años después le escribiría el poema Hoy conocí la muerte, incluido en el libro"Hoy conocí la muerte. / Horadando un cristal / arrobado miré / mi segura, futura, oscura suerte. / Allí me imaginé / inmóvil, constreñido, / puesto en exhibición, / quizá querido. // Anoche, en la vigilia, / voces bajas de adultos, / bien medidos murmullos / me anunciaron las nuevas de este día. // Está llena la casa. / Se reúne de nuevo la familia: / se compacta, al partirse la semilla. // Está llena la casa. / Entra y sale la gente en negros ríos./ Todo mundo se abraza condolido. / Todo mundo, de pronto, / se tiene un gran cariño"."Hoy no es día de lamentos. / Hoy es día de profundos sentimientos, / de sollozos discretos, / de inacabables rezos, / de risas a destiempo, / de pensar en el cielo, / de ensalzar las virtudes del abuelo. // Hoy no voy al colegio. / Hoy no saldré a recreo. / Hoy no habrá pizarrones ni cuadernos / Hoy serán mis maestros / el féretro, el cortejo y el entierro. / Hoy la lección será en el cementerio".Con este bagaje familiar, Fernando estudió en el Franco Mexicano y, gracias al respaldo del banco para el que trabajaba su papá, cursó la carrera en el Tec. Dice que entró a ingeniería civil por "descarte"., comenta. "Fue Horacio Gómez Junco el que me libró de la carga cuando me invitó a trabajar como director de admisiones, donde fui el malo de la película".Fernando fue pionero en la incorporación de la Prueba de Aptitud Académica para la admisión de estudiantes, por lo que debió atender a padres que exigían que su hijo entrara a la institución: "Fue difícil, pero la gente entendió que el Tec debía ser riguroso".Juan Gerardo Garza, maestro emérito del Tec y quien ha forjado valores entre los estudiantes, dice que la contribución de Fernando fue fundamental para la vida institucional."(Lo fue) Como Vicerrector Académico, al fomentar el involucramiento de profesores y directores en el diseño de los planes y programas de estudio que se revisaban y actualizaban cada cuatro años. Una de sus contribuciones particularmente relevante fue la homologación de los Reglamentos Académicos del Sistema ITESM."(También) Como Secretario de la Facultad y del Senado Académico, al ser responsable de documentar los acuerdos de las asambleas, en las que el diálogo provocaba consensos sobre nuestros lineamientos académicos, algunos de éstos siguen vigentes en el Tecnológico".destaca también la capacidad de Fernando para el diseño y realización de eventos académicos como ceremonias de graduación.De hecho, en aquel texto del 2017, Rosaura evocó: "Cuando hace un par de años, el Tec nos dio un reconocimiento a algunos maestros elegidos como buenos por los alumnos, la parte emotiva de la ceremonia fue muy bella, pero la organización, un desastre....Fernando podría haber pasado por el Tec como directivo y maestro de no ser porque un día, en un viaje de vacaciones, el entonces director dede la institución Gerardo Maldonado le dijo que le gustaría presentar revistas musicales, por ejemplo, "Hello, Dolly!", obra que Fernando había visto en Nueva York.Siempre disfrutó la traducción, comenta. De buen oído musical, sabía poner las palabras adecuadas y el énfasis para que las canciones se escucharan igual que las originales. Su talento lo llevó a colaborar por décadas en la Revista Musical y en el Concierto Ensamble, del Tec, en tanto una de las Compresencias, la de 1987, estuvo dedicada a sus propios cuentos, canciones y poemas."Me gustó mucho, esa vez estuvo presente en el escenario, dice. "Yo quería que viniera Catalina Creel (María Rubio), porque estaba de moda, pero no se pudo".Esto coincidió con la invitación del grupo Dramas Nuevo León, conformado por Kahua Rocha, Rubén González Garza, Hernán Galindo, Virgilio Leos, entre otros, para que formara parte de su taller."Pues escrito y medio copiado, porque todas las pastorelas son iguales y esa me la encontré, era muy antigua, y le di una revolcada con chistes del Tec y todo eso", sonríe."Ya con el tiempo en Dramas escribí unas 10 obras", dice sobre piezas como La dulce vida en el campo y Lucinda, que han sido leídas e incluidas en publicaciones colectivas.Su trabajo con la escritura llevó al librero y editora preguntarle si no tendría algo para publicar en libro.Fernando le dijo que cuentos y el carismático promotor publicó en 1995 la compilación El santísimo greñero, integrado por 15 cuentos cortos como El amigo de don Ricardo, Tita, El día que Tomás perdió el juicio, El rencor de doña Isabel y el que le da título al volumen, abundante en historias familiares.Todo este trabajo con la escritura de alguna manera fue enriquecido por estudios que hizo, ya adulto, en la carrera deque no concluyó por falta de tiempo..... Colaboró un tiempo como externo, fue el editor del libro Pasión por la educación, de Rafael Rangel Sostmann, quien fue rector fundamental de lo que hoy es la institución, y posteriormente se dedicó a ordenar sus escritos y a convivir con la familia.De todo ese tiempo salió Poesías, en cuyo prólogo escribió el músico y maestro Patricio Gómez Junco: "Esquivel se aventuró a mostrarnos sus alegrías y sus dudas; con él nos alegramos por tener en sus poemas un espejo; pero no espere él, ni esperemos nosotros respuestas para el enigma, certezas para las dudas, seguridades para la incertidumbre".El libro está integrado por tres apartados: Décimas a Dios, Décimas a un lejano amor y La vida de extremo a extremo, donde los primeros dos están escritos en octosílabos, mientras que el tercero es de verso libre.Cuando se fue del Tec después de 43 años, Fernando -quien tiene a su hija Cecilia y tres nietos de su matrimonio con Cristina Medina Torres, escribió un largo poema titulado Como pátina en la roca, que empieza: "¿Qué será lo que hoy siento? / ¿Será que ya me voy y no lo entiendo? / ¿Será que lo comprendo y no lo quiero? / ¿Será que este lugar es casi mío / y que por eso pronto no me rindo, / y que por eso tanto me resisto?".Y lo termina: "Jamás me iré de aquí: me quedo / para siempre".Agrega: "De esto trata la vida, la poesía, ¿no?, de dejar un recuerdo".El testimonio de una vida de extremo a extremo.