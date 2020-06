‘Una violación te mata por dentro’: Gerardo, víctima de abuso sexual por su hermano

Escuchar Nota

“Fui violado de niño, mi victimario fue mi hermano mayor, Jesús. Cuando un niño no está preparado, cuando todavía es inocente, lo destruye por completo. Yo me metí en drogas, en bandas, en pandillas”, señaló.

Tras años de estar luchando contra recuerdos de una inocencia robada, Gerardo Maximiliano quiso romper el silencio y, Jesús, quien a su vez había sufrido lo mismo por parte de un sujeto de la colonia Vista Hermosa donde vivían.Gerardo Maximiliano detalló que el abuso sexual que sufrió a manos de su hermano, y cree que lo más probable es que legalmente no proceda ninguna denuncia, aunque enfrentó el temor y alzó la voz ante lo que vivió durante años, expresando con tristeza queEl joven aseguró que para un hombre es muy complicado platicar esta situación, que muchos de los que son abusados se llevan eso hasta la tumba, y consideró que el abuso sexual dentro de la familia puede darse a manera de juego, donde el victimario aprovecha la jerarquía que tiene y el cariño que su víctima siente por él para mantener los abusos.: lo laboral, familiar y por supuesto las relaciones interpersonales, pues le es difícil expresar sus emociones, incluso con sus seres queridos más cercanos.“Esto me ha traído problemas laborales, incluso con mi mujer, por no poderle dar cariño a tu bebé, no poderle decir te amo, no poderle hacer cariños.”, reveló Maximiliano, quien rompió la relación con su hermano cuando tenía 15 años, desde que comprendió que lo que le hacía no era bueno.Maximiliano reveló que el caso del menor de un año 7 meses abusado sexualmente, que se dio a conocer hace unos días, sintió la necesidad de platicar lo que él vivió paraque no se repita.