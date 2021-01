UNAM alerta por uso desmedido de redes sociales; podría vincularse a síntomas de depresión

Escuchar Nota

“También podríamos pensar en la asociación del uso excesivo del celular entre las personas que trabajamos con estos dispositivos respondiendo correos o resolviendo situaciones laborales, lo cual también podría estar relacionado con el burnout y el estrés laboral”, puntualizó la experta.



“Aunque siendo realistas, para muchos de nosotros el teléfono móvil es nuestro reloj y despertador, por lo que sería difícil seguir estas recomendaciones”, finalizó.



La pandemia de coronavirus ha provocado que millones de personas pasen mucho tiempo en redes sociales, plataformas que para la investigadora de la Facultad de Psicología (FP) de la UNAM, tienen un patrón de activación neurológico similar a las sustancias adictivas y su uso desmedido está vinculado con distintos trastornos.

Hizo ver que este fenómenos también está relacionado con una sobreexposición a demandas y, probablemente, a rasgos de ansiedad. En adolescentes, el uso desmedido de las redes sociales podría estar vinculado a síntomas de depresión o a baja autoestima, debido al efecto ante la espera de reacciones y comentarios a las publicaciones que suban a estas plataformas.

Precisó que por su desarrollo los adolescentes resultan mayormente afectados, principalmente en su autoestima e imagen de sí mismos, debido a las personalidades que siguen y la tendencia de querer parecerse a ellos.

Precisó que si una persona pasa más de una hora en las redes sociales, eso ya podría considerarse sobreexposición. Cuando los individuos contabilizan el tiempo que pasan en redes sociales, se dan cuenta de que son demasiadas las horas de uso diario, sobre todo si se tienen las notificaciones activadas. No solo se trata del tiempo que se pasa en éstas, sino el tipo de uso que de ellas se hace.

Precisó que las redes sociales no son del todo negativas, pues en el ámbito académico ha permitido continuar con las clases, también son una excelente plataforma que podemos utilizar para continuar con la difusión de la ciencia.

Por otra parte, para disminuir el uso excesivo del aparato mismo como de las redes sociales, sugirió desactivar las notificaciones del dispositivo, establecer horarios en el uso de la tecnología en general. Asimismo, no usar el dispositivo a la hora de irse a dormir, y si es posible mantenerlo fuera de la habitación durante la noche.

Información por Milenio