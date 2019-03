UNAM celebra el Día Pi, uno de los números más estudiados

Pi (π), una de las constantes matemáticas más importantes y más estudiadas en la historia, está en todos lados y tiene relación con la geometría, con otros números, con el infinito y aparece en la Teoría de la Relatividad General de Albert Einstein.Es por ello que especialistas del Seminario Universitario para la Mejora de la Educación Matemática, en la Universidad Nacional Autónoma de México, celebran hoy el Día de Pi.Según UNAM Global, la máxima casa de estudios organizó diversas actividades en 14 planteles de bachillerato, en las facultades de Ciencias y Química, así como en las Facultades de Estudios Superiores, Unidades Acatlán y Aragón.Raúl Esquivel Sirvent, investigador del Instituto de Física, destacó la importancia de Pi: es el número más importante, y junto con el cero, es la demostración que las matemáticas no se inventan, sino que se descubren.La aparición de ese número comenzó casi con la civilización humana, en la ciudad de Ur, en Babilonia, fundada en el año 3 mil 800 A. C, una urbe moderna, con ejército, burocracia y religión bien organizados.Las matemáticas de Babilonia quedaron plasmadas en actuales evidencias arqueológicas, en tabletas de arcilla. Pero fue hasta que William Jones, contemporáneo del filósofo y matemático Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), determinó que había que nombrar Pi a la razón entre la circunferencia y el diámetro, hecho que popularizó el matemático suizo Leonhard Euler.Después, a ese número ya no se relacionó sólo con la geometría sino también con la teoría de números, el cálculo y el álgebra. De ahí que, en palabras de Esquivel Sirvent, “Pi está en todos lados”.