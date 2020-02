UnDiaSinNosotras: ¿Te pueden despedir por faltar al trabajo el 9 de marzo?

Escuchar Nota

El 9 de marzo no salgas a trabajar, las niñas no van a la escuela, no vayas a la universidad, no cargues gasolina ni gas, no compres nada, no vendas nada”



Son causas de rescisión del trabajo, sin responsabilidad para el patrón: Tener el trabajador más de tres faltas de asistencia en un período de treinta días, sin permiso del patrón o sin causa justificada”

Diversos grupos feministas convocaron a una protesta llamada #UnDíaSinNosotras, para el día 9 de marzo, debido al aumento de feminicidios en México.Ello consiste en hacer un paro nacional de mujeres, donde no acudan a las escuelas, a los trabajos, no realicen consumos ni ventas un día después del Día Internacional de la Mujer., mencionan algunos carteles que anuncian la protesta.Sin embargo, en caso de que algunas mujeres quieran adherirse a la manifestación y no acudan a su empleo, ¿podrían ser despedidas?¿Qué dice la ley?En términos generales, sólo te pueden despedir de un empleo si cuentas con más de tres inasistencias en un periodo de 30 días, las cuales no hayan sido justificadas.Cabe señalar que en algunos empleos, debido a las faltas injustificadas, los empleadores podrían emitir actas administrativas a sus colaboradores. Sin embargo, estas deben ser fundamentadas en el Reglamento Interior del Trabajo y contar con la aprobación de la Junta de Conciliación y Arbitraje.El portal especializado OCC señala que algunas compañías han dejado de usar estos documentos y en su lugar dan retroalimentación constante a los colaboradores.Con información de Grupo Fórmula.