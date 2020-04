Une un vestido a Lucía y Selena

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Un vestido unió por un momento la historia de Lucía Méndez y Selena, durante la grabación de un comercial a finales de los 90 y la actriz asegura que es algo que no se le olvida.



“Creo que era su primero o segundo comercial con un refresco muy importante. Pedro Torres –pareja de Lucía en ese entonces– le estaba haciendo el comercial y él quería un vestido muy bonito para ponérselo a Selena, pero la producción a pesar de que era una marca importante no quería gastar tanto, entonces me pidió a mí que le regalara uno de mis vestidos, que incluso me había dado él”, dijo Lucía, quien .accedió y le dio un vestido en rojo y negro strapless, con faldón de tul y bolero, muy de los 80 y que se puede ver en el comercial que está en YouTube.







“Se veía preciosa, con su gran talento y su gran físico, muy linda, el comercial fue un éxito; tiempo después cuando ya fue una gran estrella me lo agradeció. La verdad yo me sentí muy contenta y agradecida de haber vivido un momento con ella tan lindo cuando empezaba, eso nunca se le olvidó y me dio a entender que Selena era muy linda, humilde, sencilla y una gran persona, por eso está en el cielo”.