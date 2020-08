Unen fuerzas contra la injusticia

Escuchar Nota

“No siempre es tan extremo como los medios tienden a mostrarnos. No todo es meter la cabeza en inodoros o robarse el dinero del almuerzo, en su mayoría es manipulación y avergonzar al otro sutilmente”, compartió Bethany Antonia.

“Me encantó que el programa busca empoderar a las jóvenes. Vemos a cuatro chicas enfrentarse al mundo entero, sin miedo ni vacilación, y defendiendo las cosas en las que creen, con la esperanza de que sus acciones marquen una diferencia y sin nunca poder garantizar nada, pero eso nunca las detiene”, añadió la actriz.



Adaptada del libro Don’t Get Mad, de Gretchen McNeil, la serie, que recién se estrenó en Netflix, sigue a cuatro adolescentes que forman una sociedad secreta bajo las siglas DGM (Don’t get mad, get even) dentro de su escuela, para exponer a los acosadores, desde estudiantes hasta maestros, y luchar contra las injusticias que ocurren en la institución.Paradójicamente, las aliadas Kitty (Kim Adis), quien necesita sobresalir en todo lo que hace; Bree (Mia McKenna-Bruce), la rebelde ruda; Olivia (Jessica Alexander), la típica chica popular, y Margot (Bethany Antonia), la antisocial y genio de la tecnología, se verán inculpadas de la repentina muerte de uno de sus objetivos.“La respuesta ha sido increíble y creo que es porque el programa ofrece una idea real de cómo puede ser el acoso escolar para los adolescentes.La producción más reciente de la BBC está inspirada en el misterio y los espectadores cuestionan quién tendió una trampa a DGM y por qué. Cuando no hacen bromas a los malos, las heroínas enfrentan problemas comunes como el primer amor, la ansiedad escolar y las apariencias sociales.