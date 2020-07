Unen Mau y Ricky talento al de John Legend

Escuchar Nota

Ciudad de México.- John Legend es partidario de hacer colaboraciones musicales con colegas de diversas culturas y antecedentes musicales, por eso concretó una participación a distancia con los hijos de Ricardo Montaner, Mau y Ricky.



En Bigger Love (Remix), que se estrenó ayer en plataformas digitales y con lyric video, los venezolanos aportaron su adaptación al español del éxito del músico estadunidense.



En conjunto, este trío suma en Spotify más de 32 millones de escuchas mensuales.



“No sabía de ellos, cuando me propusieron este trabajo (en la compañía disquera) me puse a escuchar lo que hacen y me encantó su ritmo. Creo que su aportación a la canción es muy enriquecedora y le da una vibra distinta y muy cálida”, comentó en videollamada el ganador del Oscar, el Grammy, el Emmy y el Tony.



“Desde el momento en que surgió la posibilidad, quedamos impresionados y muy, muy honrados, creo que trabajar con John siempre será uno de los grandes momentos de nuestra carrera”, añadió Mau.



Los tres, en la charla a distancia, coincidieron en que trabajar con amigos y conocidos dentro del medio expande horizontes musicales y reafirma estilos.







“He colaborado con grandes talentos de África, China, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, Brasil y creo que eso me ha hecho crecer y madurar como creativo. Es una manera de abrirse a una atmósfera distinta y de aprender, de conocer, de descubrir nuevas ideas”, dijo Legend, de 41 años.



“Vivimos una época en que la variedad de la música nos hace buscar nuevas experiencias y nosotros nos estamos llenando vida y de riqueza. Lo que hace John nos enriquece”, señaló Ricky, de 29 años.



Y mientras muchas estrellas de habla inglesa, como Madonna, Janet Jackson, Beyoncé y Justin Bieber, han colaborado con figuras del género urbano pop, Legend sostuvo que, más que sumarse a esta ola, aprende de lo que escucha.



“La música es tan rica y tan amplia que cada quien busca sentirse cómodo y seguro de lo que está haciendo. Lo que estoy trabajando con Mau y Ricky es lo que me hizo sentir feliz y muy asertivo con lo que quería expresar”, precisó Legend.