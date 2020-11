Unesco no incluirá la tauromaquia como Patrimonio Cultural de la Humanidad

Escuchar Nota

"La cultura debe ser aquello que eleva al ser humano para ser mejor consigo mismo y con los demás", aclara Esteban, puntualizando en referencia a la tauromaquia que "la tortura de animales hasta la muerte como forma de entretenimiento no puede considerarse como tal".

Se logró! Gracias al esfuerzo unido de muchas personas y colectivos, gracias a cada uno de vosotros y vosotras por este importante logro! #ThanksUNESCO4NoBullfighting pic.twitter.com/IErBQCtEsl — LaTorturaNoEsCultura (@LTNEC) November 29, 2020

El buró del, descartando así una solicitud de protección que el sector taurino había realizado desde España meses atrás, en virtud de una supuesta "situación de emergencia".Tras dos peticiones de salvaguarda remitidas en junio y en agosto a lapor parte de la, varios organismos como la plataforma La Tortura No Es Cultura, o las organizaciones Animal Guardians o Gladiadores por la Paz, reaccionaron impulsando una fuerte campaña en contra de la candidatura, a la que terminarían sumándose casi un millar de organizaciones de todo el mundo.En septiembre, el buró del Comité de la Unesco decidió postergar el debate sobre la tauromaquia hasta su reunión de octubre, donde finalmente. Como consecuencia, la tauromaquia no figura ya entre los elementos candidatos a convertirse en Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad informó RT Para Marta Esteban, presidenta de la Plataforma La Tortura No Es Cultura,, ya que eso haría que el contenido violento de la tauromaquia fuese "transmitido a estos mismos niños y jóvenes" y además "subvencionado con dinero público".En la misma línea se ha expresado Carmen Almonacid, de Gladiadores por la Paz, que celebró que "algo tan aberrante y violento" haya sido finalmente descartado por la Unesco.Las estadísticas asociadas al sector taurino indican un vertiginoso declive desde el comienzo del siglo XXI.El último informe de la Asociación de Veterinarios Abolicionistas de la Tauromaquia y del Maltrato Animal (AVATMA) –elaborado en 2019 a partir de las estadísticas del Ministerio de Cultura y Deporte–, que recoge la evolución de los espectáculos taurinos en España desde 2007 hasta el 2018, señaló una. Desdeinforman que esa caída