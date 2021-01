Únete al Akelarre de magia criminal

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. Para el escritor colombiano Mario Mendoza la literatura de género negro es combativa y disidente. Es la letra que sirve para visibilizar el caos que reina en el mundo y, que en su caso, toma forma en el investigador privado Frank Molina. Detective que sufre, además, de una sicosis crónica, metáfora de la locura que se vive en Latinoamérica y que tiene su punto culminante en Akelarre (Planeta, 2020), la novela más reciente del autor y la que cierra la saga de Frank.



En esta ocasión el detective sigue las huellas de un imitador de Jack el Destripador, aquel asesino inglés que se ensañó con mujeres y recuerda la cruel cifra de feminicidios que suceden en América Latina, pero además en el libro aparece Leticia una joven artista poseedora de un poder místico que tiene que ver más con la magia creativa, que con poderes sobrenaturales. Así, la figura de la bruja toma un papel central en el libro, uno que hace pensar que “las mujeres están en el centro de todo”, como explicó su autor a Zócalo.



Akelarre está influenciado por las ideas de libros como La Rama Dorada de sir George Frazer o La Diosa Blanca, de Robert Graves. Libros que buscan el otro lado místico del mundo y que se concibe en la forma de la mujer: la creadora y alguien que tiene una conexión sagrada con algo más allá y que sirve como fondo para una de las lecturas que ofrece la novela.



“El comienzo de la humanidad es, de alguna manera, una edad de oro. Nombre que recibe ese momento prehistórico en el cual las sociedades primitivas admiraron, en la mujer, su circularidad. Ellos se dieron cuenta de que estábamos metidos dentro de ciclos.



“Eso demostró, también, que los hombres habíamos sido excluidos de esa circularidad. Nosotros no tenemos en nuestros cuerpos algo cíclico, pero las mujeres sí: 28 días menstruales que están unidos a los ciclos lunares. Por eso la proximidad entre la luna y la mujer está en todas las mitologías primitivas, además de que esa cercanía le daba a la mujer otra capacidad: la de reproducirse, dar vida. Los hombres no podemos, pero el de la mujer sí, es todo poderoso, porque la construcción de una vida dentro de ella es algo absolutamente milagroso; por eso la mujer fue elevada a algo sagrado, al nivel de la sacerdotiza. Por eso toda tribu ancestral dependía de la capacidad de sus mujeres”.







Opresión oscura



Además de ofrecer un repaso por los momentos más crueles de la historia de la humanidad, en la que el sistema patriarcal oprimió a las mujeres y los símbolos de poder que estas eran en religiones paganas.



Pero la historia enseña que todo se puede preservar, como ahonda el escritor, quien agrega que la misma literatura se le puede deber a las mujeres y a sus primeros cuentos orales.



“Las mujeres eran el centro de todo porque la capacidad de reproducir vida físicamente dio paso a un segundo momento que muchos investigadores denominan ‘el iluminismo de la locura lúcida’, porque la mujer es quien tiene, también, la posibilidad de concebir síquicamente a través de los relatos y la oralidad. Los relatos ancestrales ocurrieron en las voces de las madres, porque los hombres estaban cazando y consiguiendo la comida, pero eran las mujeres quienes se quedaban con los niños cantando, contando y hablando toda esa mitología.



“Todo eso tuvo una vuelta un poco perversa hacia las religiones falocéntricas que intentan imponer, de alguna manera, su visión del mundo. Pero la voz de la mujer se mantiene en la cultura griega: los oráculos. Esta se mantiene en lo subterráneo y llega hasta la hechicera medieval, la bruja, en donde comienza la hecatombe, la misoginia y el complejo de inferioridad masculino comienza a promover un persecución en contra de ellas, de la misma manera que vemos hoy todos los feminicidios en México y en Colombia”, comentó el también guionista de los cómics Kaópolis y El Astrólogo.





Demencia noir



La trama de Akelarre une, a lo largo de más de 400 páginas, tres hilos en los que el feminismo, la brujería y la venganza se trenzan en un tejido que lleva a su lector al infierno o, mejor dicho, a esa zona fantasmal que existe en cada escritor.



“Es raro cómo el subconsciente de un escritor va urdiendo la trama. No tengo claridad del proceso en su inicio. ¿Pero cómo se va dando eso en mi interior? No lo sé, porque hay en mi interior un zona dada a la irracionalidad, un lugar fantasmagórico que creo que los autores no pueden ver claros”.



Esta novela es el cierre de una saga que comenzó con Lady Masacre, siguió con La Melancolía de los Feos, continúo en Diario del Fin del Mundo, sigue también un análisis sobre el mal en los barrios de Colombia, sí, pero que bien podría ser México, Chile o Argentina. Hay algo en esta región que invoca a la locura, esa que se ha tragado a Frank Molina, cuyos ojos y cordura denuncian esa criminalidad que no se encuentra en Europa, razón por la que los detectives latinoamericanos como Héctor Belascoarán o El Zurdo Mendieta deben asumirse como seres irracionales.



“El género negro es una crítica visceral a la doble moral a la cultura de occidente, esa que nunca ha querido ver. Ahora el neopoliciaco latinoamericano y el tradicional estaría dado por una crítica a la razón, ya que los detectives tradicionales como, Sherlock Holmes están siempre marcados por la apología del pensamiento científico, frío y racional. Los detectives latinoamericanos no, estos son detectives trastornados, alucinados y perdidos, outsiders.



“Frank Molina es uno de esos detectives que viven al borde y en extramuros, aquí en Akelarre se demuestra que esa locura es la única forma en la que pueden entrar y conocer la realidad de nuestras ciudades. Poirot en Tepito o en Bogotá jamás podría dar solución a ningún caso, su inteligencia no le permitiría encontrar al culpable en una megalópolis tercermundista como estas. Ahí hay una radicalización porque la novela negra latinoamericana es más combativa, política y de oposición. Propone una lucha frontal antisistema y ese es su poder”, finalizó el también autor de la saga de aventuras juvenil El Mensajero de Agartha.