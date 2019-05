UNICEF alerta sobre violencia contra menores

En México, 6 de cada 10 niñas, niños y adolescentes han experimentado algún método violento de disciplina en sus hogares y 8 de cada 10 agresiones contra menores de edad suceden en la escuela o en la vía pública, reveló UNICEF en su Informe 2018.Christian Skoog, representante de este organismo de Naciones Unidas en México alertó a trabajar para reducir el entorno violento que padece este sector de la población.“Un niño que es objeto de violencia o víctima de violencia, esto afecta su cerebro… su cerebro no puede aprovechar la nutrición y no se desarrolla si hay un entorno violento; entonces es sumamente importante trabajar en todos los ámbitos para garantizar su seguridad”, comentó.De acuerdo con el documento, que se basa en cifras oficiales, 6 de cada 10 mujeres adolescentes entre 15 y 17 años han sufrido al menos un incidente de violencia emocional, física, sexual o económica.Durante su Informe, Christian Skoog también se refirió a la infancia migrante que enfrentan menores de edad, particularmente, de Centroamérica, quienes han llegado a territorio nacional en camino a Estados Unidos.Informó que, en 2018, 10 mil 831 niños, niñas y adolescentes mexicanos fueron repatriados desde la unión americana. Un 88 por ciento de ellos eran adolescentes que viajaban solos.En el caso de las caravanas migrantes, ese año fueron registrados por autoridades federales 31 mil 717 menores de edad procedentes de Guatemala, Honduras y El Salvador.El funcionario dijo que, aunque en las últimas caravanas se ha observado un mayor número de niños que las integran, esto no significa algo negativo pues es mejor que se encuentren con su familia a que sean dejados en sus países de origen donde enfrentan violencia.