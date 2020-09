Unicef Chile nombra embajadores a 31 Minutos por su labor a la infancia

Escuchar Nota

La Unicef Chile nos proclamó oficialmente «embajadores» suyos por nuestro aporte a la difusión de los derechos de los... Publicado por 31 minutos en Martes, 1 de septiembre de 2020

“Valoramos el trabajo que han hecho durante todos estos años para colaborar en crear conciencia en la sociedad sobre la existencia de los derechos de los niños y la necesidad de respetarlos. La Convención sobre los Derechos del Niño planteó, hace 30 años, un cambio de paradigma hacia la infancia que 31 Minutos supo interpretar y acoger. Han desarrollado una forma de tratar a los niños y niñas que refleja el respeto y la dignidad que plantea la Convención sobre los Derechos de los Niños” menciona el representante de UNICEF en Chile, Paolo Mefalopulos.

Álvaro Díaz, uno de los creadores de 31 Minutos, explicó que “nos sentimos muy honrados de ser nombrados embajadores de UNICEF. 31 Minutos nunca ha querido dedicarse a la prédica ni a la repetición obligatoria de valores universales, sino que representa relaciones y realidades que de alguna manera los llevan a la práctica. Los niños son nuestro principal público, y consideramos como un deber mayor cautivarlos, entretenerlos y emocionarlos. Esperamos seguir aportando y buscando puntos en común entre los valores y campañas específicas que promueve UNICEF y las historias que cuenta 31 Minutos”.

“Nuestras canciones no tienen un trasfondo político pero tampoco se trata de darle la espalda a la realidad. En este caso hicieron un programa de la Sandía Lucía, pero ni nos acordamos de Lucía Hiriart, la verdad; cuando íbamos a hacer la canción, dijimos: ¡Chuta, va a aparecer un homenaje a Lucía! No lo hicimos a propósito, fue accidental, por eso se nos ocurrió poner una parte de la letra, que es un poco más un jugueteo, pero nosotros no hacemos mensajes ocultos”. compartió Pedro Peirano director, escritor y voz de 31 Minutos para El Universal.



Al dedicarse cerca de 20 años a informar al público infantil,ha sido nombrado como embajador deEl noticiero de marionetascompartió en un video la emoción al ser nombrados embajadores.El cargo se lo han ganado por las labores sociales, pues en su contenido se tratan teman a favor de los y las niñas.Las labores dey las notas verdes por Jhan sido galardonadas con premios su mensajes para los niños, niñas y familias.En la existencia del noticiero ha sido parte de varias campañas en favor de Chile junto con la Unicef, como los terremotos que sufre el país y últimamente la colaboración con elEn pequeños videoshan compartido mensajes para no temer a los sismos, al covid o tener cuidado al estar en casa.En un principio no se tenía prevista la sección musical del programa, pero los ranking top detomaron popularidad hasta convertirse en espectáculos de talla internacional. Lucía, la sandía , una de las últimas canciones del programa se satiriza a Lucía Hiriart, esposa del dictadoral corresponder un fragmento de la canción "no huele mal como otras Lucías".En la línea del programa varias canciones contienen temas serios como la amistad, la familia, la adopción de mascotas y la sororidad.Con información de Unicef