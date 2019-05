¡Unidos en defensa de empleos!

En una poesía de resistencia pacífica la sociedad civil monclovense pintó ayer su raya contra la incertidumbre y situaciones de riesgo en Altos Hornos de México durante una marcha en apoyo a la fuente de empleo donde la naturaleza fue benévola al regalar una tarde agradable a los miles de participantes. Las nubes bloquearon los calcinantes rayos solares que en esta temporada derriten hasta el ánimo.A eso de las 15:30 horas el Ave Fénix parecía extender su alas para arropar a los marchistas y enseguida surgió el chispazo de emprender la caminata. Seguramente en esos momentos, desde su detención en Palma de Mallorca, España, Alonso Ancira Elizondo, dueño de la compañía pensaba en Monclova e imaginaba las remesas de respaldo a su empresa y su persona.Ancira, estaba en España el lunes anterior cuando le llegó información de que el gobierno mexicano le congeló las cuentas bancarias, y cuando se disponía a retornar a México para atender la contingencia fue aprehendido por la Policía Internacional.El Gobierno Federal le acusa de un supuesto fraude que juzgarán los que tengan que juzgar, contra Pemex porque en 2014 vendió a esa paraestatal una planta de fertilizantes con sobreprecio de varios cientos de millones de dólares. La empresa Altos Hornos de México dice que los señalamientos son un arsenal de mentiras, además que nadie puede ser sancionado sin antes ser escuchado por lo menos y derrotado en juicio.La columna humana de miles de participantes avanzó y entonces, literal, el acero líquido recorrió el bulevar Pape de sur a norte. Consignas y cánticos a favor de AHMSA, los peatones miraban los hechos y muchos se sumaban a la marea.Alrededor de las 15:30 horas cuando estaba a punto de iniciar la caminata se produjo una ligera llovizna, muy “light”, pero que provocó nerviosismo ante el temor de un aguacero que echara a perder el evento.Nubes grises lucían desafiantes como amenazando con desatar un aguacero que empaparía el ánimo y la moral de los participantes más que sus cuerpos, pero Tláloc fijó una tregua y las gruesas gotas de agua dejaron de caer. Sin embargo, el nerviosismo se estacionó en los organizadores y dieron el grito de arranque antes de que el agua humedeciera la jornada.La postal era de al menos 700 metros de longitud del contingente. ¿La estadística?, algunos medios consignaron 8 mil marchistas, y en cambio Protección Civil del Municipio calculó cerca de 20 mil caminantes.Durante el trayecto no hay gritos ni ofensas contra nadie, tampoco reclamos o descarga de inconformidades. Las suelas se consumen a lo largo del trayecto que duró aproximadamente 45 minutos a partir de las 15:30 horas.Al término de la caminata nadie parece estar cansado ni registro en sus rostros de agotamiento físico, los reporteros entonces se dirigen a abordar a funcionarios de la empresa Altos Hornos de México, autoridades municipales y representantes sindicales. La tarde agradable invita a continuar caminando, pero hasta ahí.Los teléfonos celulares hacen su función no únicamente de los marchistas sino transeúntes, peatones y automovilistas que aprovechan para grabar video de la movilización social. Al frente de la columna humana el alcalde Alfredo Paredes López, dirigentes de las secciones 147 y 288 del Sindicato Minero Democrático, y ejecutivos de Altos Hornos de México.-Algunos trabajadores comentaban durante el trayecto; “creo que se le durmió al licenciado Alonso Ancira porque habían salido muchas notas de que habría problemas por el caso de Pémex y no se amparó, en cambio sí lo hizo el ex director general Emilio Lozoya y su familia”.El desembarque en la meta fue alrededor de las 16:15 horas, es decir un trayecto de 45 minutos, y la oradora Adriana Palos Hernández que trabaja en Laminadora en Caliente subió a la improvisada tribuna a dirigir el mensaje. Se disculpa entre sonrisas porque admite que no es buena oradora y saca su manuscrito que le servirá como herramienta para el mensaje. Los asistentes comprenden y le ofrecen el respaldo.“Creemos en la presunción de inocencia del licenciado Alonso Ancira Elizondo y hacemos un llamado al Gobierno Federal para que no provoque el cierre de la fuente de empleo”, dijo en una parte de su mensaje Palos Hernández, sindicalizada en la Sección 147 de Mineros, la organización que localmente dirige el secretario general Gerardo Mireles Castillo.Silverio Nava Rodríguez, trabajador del área de Colada Continua de la Siderúrgica 2 de Altos Hornos de México y miembro activo de la Sección 288, dio el banderazo a su mensaje con una cita célebre de Benito Juárez García; “el respeto al derecho ajeno es la paz”. Lo anterior en alusión al congelamiento de las cuentas bancarias de AHMSA y el riesgo que eso representa a la estabilidad laboral y de los intereses de los trabajadores y sus familias.La víspera, el Presidente del Congreso del Estado, Marcelo Torres Cofiño de afiliación panista, denunció la intromisión de Napoleón Gómez Urrutia porque días atrás hizo la clásica crónica de un hecho anunciado-Gómez Urrutia divulgó a la opinión pública que se cuidaran aquellos empresarios porque sus fortunas podrían estar en riesgo. Se considera que fue como un heraldo del régimen lopezobradorista que anunciaba lo que precisamente estaba por suceder y que sucedió.“El congelamiento de las cuentas bancarias podría tener revanchismo político y no precisamente la persecución de algún delito”, estimó el panista en declaraciones periodísticas realizadas en la capital coahuilense.Y confundida entre la gente la diputada federal Melba Farías Zambrano; “estoy aquí porque apoyo las fuentes de empleo, la economía de Monclova, a los trabajadores”. Ella dice que serán las autoridades competentes las que en su momento juzguen y resuelvan.Ella surgió por el Partido del Trabajo y participa en las filas de respaldo a la política lopezobradorista, y en la marcha fue la única afín a la denominada “Cuarta Transformación” que intervino en el despliegue de resistencia civil pacífica.Abordado al término de la marcha de solidaridad de la sociedad civil monclovense a favor de la fuente de empleo en Altos Hornos de México, el Director Corporativo de Relaciones Industriales de la siderúrgica Enrique Rivera Gómez. señaló que el evento masivo reflejó la unidad total.“Estamos muy agradecidos con el apoyo de la gente, y actualmente la empresa opera normalmente, todo se está pagando incluyendo las utilidades a los ex trabajadores que a partir de este viernes las pueden reclamar en aquellos casos de los que laboraron al menos 60 días en adelante durante las operaciones del ejercicio fiscal 2018”, expresó el licenciado Rivera Gómez.El reloj marca las 16:50 horas y el evento ha llegado a su fin. La gente se disuelve y aquí ha quedado otra página redactada en la historia de Monclova, en esta ocasión nuevamente de respaldo al gigante de acero.