Unirá El Potrillo a Latinoamérica; anuncia show online

Miami, EU.- Alejandro Fernández confesó que la pandemia le ha pegado fuerte, pues dijo que todos los días se despierta a las 6 de la mañana para revisar las noticias con la esperanza de “que hayan encontrado una vacuna, alguna solución" para regresar a la vida normal, aunque más unidos que antes.



En medio de la pandemia, El Potrillo anunció que dará un concierto virtual para “unir a Latinoamérica”.



“Nunca me había despertado tan temprano en mi vida”, bromeó el mexicano, quien está preocupado no solo por su salud y la de sus seres queridos, sino por la de los trabajadores de la música, que están “sufriendo terriblemente y no tienen ni qué comer”.



Por eso, Fernández ha desarrollado campañas para recaudar fondos para músicos, en especial a los mariachis, y ha decidido seguir con su música, tanto con un gran concierto digital como lanzando nuevas “colaboraciones con artistas importantes”.







El concierto digital que El Potrillo alista está programado para el 3 de octubre: “Estamos preparando un concierto como nunca se ha visto antes”, aseguró el artista, quien describió el show que dio en mayo pasado para el Día de las Madres como “una probadita” de este.



Con el nombre de América a Una Sola Voz, el espectáculo marcará la primera vez que Alejandro cantará simultáneamente a todos sus fans del continente y, para celebrarlo ofrecerá los éxitos de su carrera... y varias sorpresas.



Algo que lo tiene particularmente contento es el que el espectáculo será desde el Teatro Telmex de su ciudad, Guadalajara, y podrá ser visto en 17 países a un costo de 15 dólares (unos 320 pesos mexicanos).