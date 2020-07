Universal negocia filmar película de Tom Cruise y la NASA

Escuchar Nota

"Necesitamos cultura mediática popular que inspire a una nueva generación de ingenieros y científicos que hagan realidad los ambiciosos planes de la NASA", escribió en Twitter el administrador de la agencia aeroespacial estadounidense, Jim Bridenstine.

Los estudios, una de las grandes compañías de Hollywood, eDe acuerdo con una exclusiva de la revista Variety, confirmada después por medios especializados, los estudios están manteniendo reuniones con los promotores para asegurar las condiciones del rodaje y el presupuesto, que las previsiones más optimistas estiman en 200 millones de dólares., concretamente en la Estación Espacial Internacional según el proyecto que la propia NASA confirmó en mayo y que cuenta con la colaboración de Elon Musk (fundador de SpaceX).Por el momento, y a pesar de las informaciones, Universal Pictures no se ha pronunciado al respecto.Variety también añadió que, aunque su idea está en una fase tan inicial que aún no hay un guion terminado sobre la mesa.Lo que si se conoce es que además de ser protagonizada por Cruise,Liman, quien ya trabajó con Cruise en las cintas "Edge of Tomorrow" (2014) y "American Made" (2017), también deberá escribir el primer borrador del guion y figurará además como productor.Por su parte, Cruise iba a rodar este año la séptima entrega de la saga de acción "Mission Impossible".Pero esta película fue una de las primeras producciones de Hollywood que tuvo que interrumpir su rodaje cuando en febrero se alertó de la expansión del coronavirus en Italia y el equipo se encontraba iniciando la grabación en Venecia.