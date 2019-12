Universal perderá 100 millones por la cinta ‘Cats’

Los Ángeles.- "Cats" ha sido el mayor desastre de 2019. La cinta no logró conquistar a las audiencias, los críticos la catalogaron como "la peor película del año", y ahora, todo indica que provocaría pérdidas millonarias para su productora Universal Pictures.



La adaptación del musical de Broadway dirigida por Tom Hooper ha recaudado solamente 38 millones de dólares en la taquilla internacional después de dos semanas en cines, lo cual resultaría en una pérdida de 100 millones de dólares para el estudio.



"Cats" tuvo un costo de producción de 100 millones de dólares y, de acuerdo con especialistas de la industria, Universal invirtió entre 95 y 100 millones en marketing global y licencias de distribución.



Además, hace algunos días Universal notificó a las cadenas de cine que recibirían una versión actualizada de la película con "efectos visuales mejorados" a petición del director Tom Hooper, aumentado el costo total de la producción aún más.



No obstante, estas potenciales pérdidas, Universal tuvo un año exitoso gracias a los estrenos de "Hobbs & Shaw", spinoff de "Rápido y Furioso", "Cómo entrenar a tu dragón 3", "Good Boys", "Yesterday" y "Last Christmas".



El elenco de "Cats" está conformado por Taylor Swift, Idris Elba, Jennifer Hudson, James Corden, Jason Derulo, Rebel Wilson, Judi Dench e Ian McKellen, además del debut en Hollywood de la bailarina inglesa Francesca Heyward.