Universal retira Cats como contendiente al Oscar

La compañía Universal retiró la nueva cinta Cats de la lista: "Para su consideración", en la que exponen sus posibles contendientes al Oscar.Ahora, solo pueden ser vistas las películas; "Pets 2", "Cómo entrenar a tu dragón 3", "Abominable", "Us", "1917" y "Queen & Slim".Con un presupuesto de 100 millones de dólares, la película recaudó solo 15 millones a nivel mundial en sus primeros 6 días, considerándolo un fracaso.Aun teniendo a Taylor Swift como gancho de atracción a los jóvenes, y con actuaciones de Jennifer Hudson, Idris Elba y James Corden, la película no logró reunir la esencia que el exitoso musical posee.Desde el estreno del tráiler el pasado verano, la animación de los felinos con aspecto humano no gustó del todo, generó críticas, memes y comentarios diversos.Incluso, después del estreno, Universal envió otra versión a las compañías de cine argumentando que tendría "mejorados efectos especiales".