Universidad alista homenaje a Melania Trump por lucha contra acoso a niños

Ciudad de México.- Una universidad de Florida honrará en febrero próximo a la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, por su campaña "Be Best" (Sé mejor), contra el acoso de niños a través de internet y el abuso de opioides.



La esposa del presidente Donald Trump será enaltecida durante el evento "Women of Distinction" de la Palm Beach Atlantic University, que reconoce anualmente las "contribuciones significativas" de las mujeres a la comunidad.



En 2018, Melania Trump lanzó una campaña centrada en los niños e internet y destinada también a luchar contra el abuso de opioides.



"Como madre y primera dama, me preocupa que en el mundo acelerado e interconectado en el que vivimos, los niños puedan estar menos preparados para expresar o controlar sus emociones, y a menudo, recurran a comportamientos destructivos o adictivos, como la intimidación, la adicción e incluso el suicidio", destacó en esa ocasión.



El evento, consistente en un almuerzo, cuyos ingresos se destinarán a un fondo de becas para estudiantes en la universidad, se llevará a cabo en el lujoso complejo hotelero The Breakers, en Palm Beach, al norte de Miami, el próximo 19 de febrero.



Trump "enfoca su tiempo en los muchos problemas que afectan a los niños. Una característica inquebrantable de la Primera Dama es su aptitud para mostrar amor y compasión en todo lo que hace", manifestó la universidad en un comunicado.



Desde el lanzamiento de "Be Best", la primera dama ha recibido críticas por su objetivo de dedicarse a combatir el acoso en las redes sociales, puesto que su marido no muestra ningún reparo a la hora de emitir cruentas burlas o arremeter contra sus enemigos en Twitter.



"Melania es un ejemplo perfecto de una Mujer de Distinción y estamos orgullosos de honrarla", dijo Eileen Burns, copresidenta del evento, según publicó el diario Palm Beach Post.



Con información de El Universal y EFE